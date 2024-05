Burnley opustí anglickú Premier League

FC Fulham - Manchester City 0:4 (0:1)



Góly: 13. a 71. Gvardiol, 56. Foden, 90.+7 Alvarez (z 11 m). ČK: 90.+6 Diop (Fulham) po druhej ŽK.



/M. Rodák na lavičke náhradníkov Fulhamu/

AFC Bournemouth - FC Brentford 1:2 (0:0)



Góly: 90. Solanke - 87. Mbeumo, 90.+5 Wissa.

FC Everton - Sheffield United 1:0 (1:0)



Gól: 31. Doucoure.

Newcastle United - Brighton & Hove Albion 1:1 (1:1)



Góly: 45.+5 Longstaff - 18. Veltman.



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/

Tottenham Hotspur - FC Burnley 2:1 (1:1)



Góly: 32. Porro, 82. van de Ven - 25. Bruun Larsen.

West Ham United - Luton Town 3:1 (0:1)



Góly: 54. Ward-Prowse, 66. Souček, 77. Earthy - 6. Lokonga.

Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace 1:3 (0:2)



Góly: 68. Cunha - 26. Olise, 28. Mateta, 73. Eze, ČK: 87: Ahamada (Palace)

Londýn 11. mája (TASR) - Futbalisti FC Burnley prehrali v sobotňajšom zápase 37. kola anglickej Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur 1:2 a po roku opustia najvyššiu súťaž. Už iba teoretickú šancu na záchranu má druhý nováčik Luton Town, ktorý podľahol West Hamu 1:3.Luton stráca pred záverečným kolom na sedemnásty Nottingham tri body. Vzájomné stretnutia týchto dvoch mužstiev sa skončili počas sezóny remízami 1:1, respektíve 2:2. Hráči Forest však majú pred sebou ešte dva duely, zároveň majú lepšie skóre ako Luton. Spečatiť svoju záchranu mohol Nottingham už v sobotu proti Chelsea (18.30 h). Negatívny rekord vyrovnal Sheffield United. Už istý posledný tím súťaže inkasoval počas ročníka 101 gólov. O jeden menej dostal Swindon v sezóne 1993/94, to však mala liga 22 tímov namiesto súčasných 20 a hralo sa 42 kôl.Manchester City zvíťazil na pôde Fulhamu 4:0. Citizens majú na čele tabuľky dvojbodový náskok pred druhým Arsenalom a priblížili sa tak k zisku štvrtého majstrovského titulu za sebou. Spečatiť ho môžu už v utorok, ak" v nedeľu zakopnú na ihrisku Manchestru United a mužstvo Pepa Guardiolu následne zdolá Tottenham.Úradujúci šampión sa ujal vedenia v 13. minúte, keď sa presadil chorvátsky obranca Joško Gvardiol. Po hodine hry zvýšil na rozdiel dvoch gólov Phil Foden a triumf City poistil v 71. minúte druhým presným zásahom v stretnutí Gvardiol. V nadstavenom čase druhého dejstva ešte videl druhú žltú kartu a následne červenú domáci Issa Diop. Po faule francúzskeho stopéra kopali Citizens penaltu, ktorú premenil striedajúci Julian Alvarez.Celý duel odchytal v drese Newcastlu slovenský brankár Martin Dúbravka. "The Magpies" remizovali s Brightonom 1:1. Dúbravka inkasoval raz zo štyroch striel, keď ho v 18. minúte prekonal holandský obranca Joel Veltman. Newcastlu patrí v tabuľke šiesta priečka, ktorá ako posledná garantuje postup do boja o pohárovú Európu.