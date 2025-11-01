< sekcia Šport
Burnley v bránke s Dúbravkom podľahlo Arsenalu 0:2
Hráči nováčika mali spočiatku výrazné problémy pri bránení rohových kopov v podaní hostí.
Londýn 1. novembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka nedokázal zabrániť domácej prehre FC Burnley s Arsenalom 0:2. V drese hostí sa v dueli 10. kola anglickej Premier League ešte v prvom polčase presadili útočník Viktor Gyökeres a stredopoliar Declan Rice. Arsenal zostal na čele PL, Burnley je na 17. mieste štyri body nad zónou zostupu.
Hráči nováčika mali spočiatku výrazné problémy pri bránení rohových kopov v podaní hostí. Slovenský reprezentant pri jednom z nich nedočiahol na loptu a Švéd Gyökeres mal pred sebou odkrytú bránu. Dúbravka potom dvakrát zneškodnil pokusy Bukaya Saku, no pri druhom inkasovanom góle mu opäť nepomohli spoluhráči z obrany. Center Trossarda si našiel v pokutovom území osamotený Rice. Aktuálny líder po polčasovej prestávke kontroloval priebeh duelu a nedovolil domácim vystreliť na bránu Davida Rayu. Arsenal si pripísal siedme súťažné čisté konto za sebou.
Ďalší nováčik Leeds United prehral na ihrisku Brightonu 0:3, dvakrát sa presadil Paraguajčan Diego Gomez. Nepriaznivú sériu troch duelov bez víťazstva ukončili hráči Crystal Palace. Zverenci Olivera Glasnera doma zdolali Brentford 2:0.
Hráči Manchestru United siahali po prvom polčase v Nottinghame na štvrté víťazstvo v sérii, napokon remizovali 2:2. Domáci reagovali na gól Casemira dvoma gólmi v rozmedzí dvoch minút. V 48. minúte vyrovnal Morgan Gibbs-White a po presnom zásahu Nicolu Savoneho už viedli. Bod pre hostí napokon zariadil Amad Diallo. Posledný Wolverhampton prehral na pôde Fulhamu 0:3, hostia dohrávali duel od 36. minúty v desiatich po vylúčení Emmanuela Agbadoueho.
Premier League - 10. kolo:
Brighton & Hove Albion - Leeds United 3:0 (1:0)
Góly: 64. a 70. Gomez, 11. Welbeck
Crystal Palace - FC Brentford 2:0 (1:0)
Góly: 30. Mateta, 51. Collins (vlastný)
FC Burnley - FC Arsenal 0:2 (0:2)
Góly: 14. Gyökeres, 35. Rice
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý duel/
FC Fulham - Wolverhampton Wanderers 3:0 (1:0)
Góly: 9. Sessegnon, 62. Wilson, 75. Mosquera (vlastný) ČK: 36. Agbadou (Wolves)
Nottingham Forest - Manchester United 2:2 (0:1)
Góly: 48. Gibbs-White, 50. Savona - 34. Casemiro, 81. Diallo
