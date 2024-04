Burnley vyhralo v Sheffielde, Luton podľahol Brentfordu

Luton Town - FC Brentford 1:5 (0:2)



Góly: 90.+2. Berry - 24. a 45.+1. Wissa, 62. Pinnock, 64. Lewis-Potter, 86. Schade

Sheffield United - FC Burnley 1:4 (0:2)



Góly: 52. Hamer - 38. Bruun Larsen, 40. Assignon, 58. Forster, 78. Gudmundsson

Londýn 20. apríla (TASR) - Futbalisti Burnley vyhrali v sobotňajšom zápase 34. kola anglickej Premier League na pôde Sheffiledu vysoko 4:1. Urobili tak dôležitý krok v boji o záchranu a na zónu bezpečia strácajú v neúplnej tabuľke tri body. O pozíciu pred nimi je Luton, ktorý prehral s Brentfordom vysoko 1:5.Burnley sa dostalo do dobrej pozície po dvoch góloch v priebehu dvoch minút, ktoré padli krátko pred prestávkou. Víťazný strelil Lorenz Assignon a o kontaktný sa postaral na druhej strane Gustavo Hamer. Jeho tím však zostal na dostrel len šesť minút a na poslednom mieste figuruje so sedembodovou stratou na predposledné Burnley.Luton zaznamenal ďalšiu vysokú prehru po minulotýždňovej strate bodov na pôde Manchestru City (1:5) a na sedemnásty Nottingham, ktorý má zápas k dobru, stráca bod. Hostí poslal v prvom polčase do dvojgólového vedenia Yoane Wissa a tím poskočil o jedno miesto na štrnástu pozíciu. Pätnásty Crystal Palace však odohral o dva zápasy menej.