Burns 777. zápasom v sérii prekonal v štatistikách Craiga Ramsayho

New York 16. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Evander Kane čistým hetrikom v noci na štvrtok rozhodol v NHL o víťazstve Edmontonu nad Seattlom (4:3 po predĺžení). Obranca Caroliny Brent Burns odohral proti Philadelphii (1:3) svoj 777. zápas za sebou, čím prekonal súčasného kouča slovenskej reprezentácie Craiga Ramsayho v ôsmej najdlhšej sérii v histórii profiligy.



Skvelá fazóna Vancouveru sa podpisuje aj na produktivite jeho hráčov. Hneď trojica z Canucks (J. T. Miller, Elias Pettersson a Quinn Hughes) je s 26 bodmi na čele kanadského bodovania. Miller aj Hughes sa podieľali gólom a dvoma asistenciami na víťazstve nad New Yorkom Islanders (4:3 pp).



Cale Makar sa stal druhým aktívnym obrancom v NHL so 70 viacbodovými zápasmi pred dovŕšením 26 rokov. Viac takýchto zápisov zaknihoval iba obranca Pittsburghu Erik Karlsson (96). Makar je aj prvým bekom v histórii organizácie Avalanche/Quebec Nordiques, ktorý nazbieral v prvých 15 dueloch sezóny 17 asistencií a 21 bodov. Kanadský obranca prispel troma asistenciami k vysokému triumfu nad Anaheimom 8:2, z toho dve pri góle ruského útočníka Valerija Ničuškina. "Momentálne je vo výbornej forme. Budem sa ho snažiť zásobovať pukmi kedykoľvek to bude možné," uviedol Makar pre akreditované zámorské médiá.



Evander Kane sa stal tretím hráčom v histórii organizácie Oilers, ktorý skompletizoval hetrik v predĺžení. Pred ním to dokázali Esa Tikkanen (1991) a Kelly Buchberger (1993). "Počas druhej prestávky sme sa rozprávali v kabíne o tom, že musíme zapnúť a myslím si, že sme odviedli skvelú prácu," povedal 32-ročný Kanaďan, ktorý má po 15 zápasoch na konte 14 bodov (7+7). Kapitán Edmontonu Connor McDavid strelil 47. otvárací gól stretnutia, čím predbehol na štvrtom mieste legendárneho Wayna Gretzkého.