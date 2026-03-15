Burns nastúpil na 990. duel za sebou
Svoju sériu začal Burns 21. novembra 2013 v drese San Jose Sharks proti Tampe Bay Lightning, odvtedy nevynechal ani jeden zápas NHL.
Winnipeg 15. marca (TASR) - Hokejový obranca Brent Burns v službách Colorada Avalanche nastúpil v NHL na 990. zápas za sebou a dostal sa na druhé miesto histórie „železných mužov" profiligy. Na tretie miesto odsunul Keitha Yandla, ktorý odohral 989 duelov v sérii.
Burns odohral svoj 990. zápas za sebou, celkovo 1562. v sobotu večer na ľade Winnipegu Jets, kde Avalanche prehrali 1:3. Štyridsaťjedenročný Kanaďan nebodoval. Na čele histórie NHL je Phil Kessel, ktorý odohral 1069 zápasov bez prerušenia.
Svoju sériu začal Burns 21. novembra 2013 v drese San Jose Sharks proti Tampe Bay Lightning, odvtedy nevynechal ani jeden zápas NHL. Po pôsobení v San Jose Burns obliekal aj dres Caroliny Hurricanes a od tejto sezóny je hráčom Colorada.
Burns patrí k najväčším osobnostiam histórie NHL, ale Stanley Cup ešte nezískal. So San Jose si v roku 2016 zahral vo finále, Sharks vtedy prehrali 2:4 na zápasy s Pittsburghom Penguins. V sezóne 2016-17 získal robustný hokejista Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.
Burns odohral svoj 990. zápas za sebou, celkovo 1562. v sobotu večer na ľade Winnipegu Jets, kde Avalanche prehrali 1:3. Štyridsaťjedenročný Kanaďan nebodoval. Na čele histórie NHL je Phil Kessel, ktorý odohral 1069 zápasov bez prerušenia.
Svoju sériu začal Burns 21. novembra 2013 v drese San Jose Sharks proti Tampe Bay Lightning, odvtedy nevynechal ani jeden zápas NHL. Po pôsobení v San Jose Burns obliekal aj dres Caroliny Hurricanes a od tejto sezóny je hráčom Colorada.
Burns patrí k najväčším osobnostiam histórie NHL, ale Stanley Cup ešte nezískal. So San Jose si v roku 2016 zahral vo finále, Sharks vtedy prehrali 2:4 na zápasy s Pittsburghom Penguins. V sezóne 2016-17 získal robustný hokejista Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL.