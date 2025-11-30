< sekcia Šport
Burns v počte gólov vyrovnal zápis Lidströma
Autor TASR
New York 30. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Brent Burns z Colorada Avalanche strelil v sobotňajšom zápase zámorskej NHL svoj tretí gól v sezóne a 264. v kariére, čím vyrovnal na ôsmom mieste histórie medzi obrancami zápis Nicklasa Lidströma. Colorado zdolalo Montreal Canadiens s Jurajom Slafkovským 7:2.
Štyridsaťročný Burns, ktorý je najstarším aktívnym hráčom v profilige, zvýšil v prvej minúte druhej tretiny na 3:0 pre Colorado. Na 264 gólov potreboval 1522 zápasov, švédsky obranca Lidströma odohral 1564 duelov.
Burns začínal v NHL v drese Minnesoty Wild, potom hral za San Jose Sharks, Carolinu Hurricanes a od tejto sezóny je hráčom Colorada, s ktorým túži prvýkrát v kariére získať Stanley Cup.
V historických štatistikách je pred robustným obrancom „lavín” najbližšie Bobby Orr, ktorému patrí s 270 gólmi siedme miesto. V prvej šestke sú Ray Bourque (410), Paul Coffey (396), Al MacInnis (340), Phil Housley (338), Denis Potvin (310) a Larry Murphy (288). Najlepším slovenským obrancom je v štatistike strelených gólov Zdena Chára, ktorý zaznamenal 209 presných zásahov a je na 20. mieste histórie.
