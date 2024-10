Bursaspor ukázal Leviciam skúsenosti, Madzin: Rozhodla obrana

Na snímke zľava David Mutaf (Bursaspor) a Njegos Sikiras (Levice) v zápase B-skupiny 3. kola Európskeho pohára FIBA v basketbale mužov medzi Patrioti Levice - Bursaspor 23. októbra 2024 v Leviciach. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič

Levice 24. októbra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice bojovali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) na domácej palubovke o to, aby si proti tureckému Bursasporu udržali stopercentnú bilanciu a posilnili svoje postupové šance. Skúsenejší súper však ukázal, prečo pred dvoma rokmi vyhral Európsky pohár (Eurocup) a po výsledku 78:63 zdramatizoval dianie o miestenku v ďalšej fáze.Sila zaplneného hľadiska levickej športovej haly dopomohla k dobrému úvodu Patriotov, ktorí po prvej štvrtine tesne viedli. Neskôr sa začal preklápať duel na stranu Bursasporu, ale minimálne do konca prvého polčasu to nebolo nijako výrazné. "," analyzoval zápas pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.Oba tímy sa v doterajšom priebehu EP FIBA prezentovali skôr ofenzívne ladenejším basketbalom, ale v tomto priamom súboji to nebol tento prípad. Hlavne "žlto-zeleným" nefungovala podľa predstáv streľba za tri body, navyše sa len sporadicky dostali na hranicu trestných hodov. "," prezradil svoj pohľad domáci rozohrávač Ty Nichols.Dôležité okamihy prišli po polčasovej prestávke, Bursaspor pokračoval v nastolenom hernom trende a s už získaným sebavedomím si vypracoval dvojciferný náskok. Levičania sa až do samotného záveru snažili priblížiť, respektíve zvrátiť stretnutie na svoju stranu, ale ich snaha želaný efekt nepriniesla. "," zamyslel sa kouč Patriotov.Víťazná séria jeho tímu sa v EP FIBA síce skončila, ale pri pohľade na priebežnú tabuľku B-skupiny je všetko otvorené. Tri tímy (Levice, Bilbao a Bursaspor) majú zhodnú bilanciu dvoch výhier a jednej prehry. "," povedal Madzin.Aktuálny majster Slovenska zakončí vo štvrtok 31. októbra o 19.00 h proti cyperskej Famaguste sériu domácich stretnutí v B-skupine. Z pohľadu doterajšieho vývoja v skupine pôjde o nesmierne dôležitý duel. ",“ uzatvoril hodnotenie duelu Nichols.