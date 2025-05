Buršíková a Slobodová sa predstavia v semifinále

Curno 16. mája (TASR) - Slovenské športové lezkyne Martina Buršíková a Lea Slobodová postúpili na majstrovstvách Európy juniorov v olympijskej disciplíne boulder v talianskom Curne do semifinále. O účasť vo finále zabojujú v sobotu 17. mája.



Slobodová skončila v kvalitnej konkurencii v rámci kategórie do 19 rokov so ziskom 104,3 bodu na 9. mieste. Buršíková získaním dvoch topov a jednej zóny potvrdila kvalitné výsledky z európskeho pohára. Najúspešnejšia slovenská lezkyňa napokon obsadila so ziskom 94,5 bodu v kategórii do 21 rokov 12. priečku. „Tie bouldre neboli extrémne ťažké, len sa dnes neliezlo úplne dobre. Neskúšala som tie cesty spôsobom, aký mne najviac vyhovuje, takže to nebolo ideálne. Ale stačilo to na postup,“ uviedla v tlačovej správe obhajkyňa minuloročného striebra.



Ďalšia Slovenka z kategórie do 21 rokov Sára Šimeková skončila na nepostupovej 32. pozícii. Okrem Slobodovej sa v rovnakej kategórii predstavila aj Katarína Hollá, ktorá obsadila konečné 49. miesto. Medzi mužmi štartovali Slováci len v kategórii do 19 rokov. Ani jeden z trojice Filip Matejička, Sebastián Štancel a Artúr Pankúch sa však neprebojoval do sobotného semifinále.