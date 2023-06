Buršíková nepostúpila do finále bouldru v Innsbrucku

boulder - semifinále:



1. Brooke Raboutouová (USA) 4v4z (19, 19)

2. Futaba Itová 3v4z (6, 7)

3. Miho Nonaková (obe Jap.) 3v4z (7, 15)

...13. Martina BURŠÍKOVÁ (SR) 1v2z (2, 7)

Innsbruck 15. júna (TASR) – Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková nepostúpila do finále bouldru na podujatí Svetového pohára v Innsbrucku. Mladá lezkyňa skončila v stredajšom semifinále na trinástom mieste a postup jej ušiel o sedem pozícií.Buršíková dosiahla top na tretej stene, na prvej sa dostala do zóny. Do semifinále postúpila vo vydarenej premiére vo Svetovom pohári, minulý týždeň zaknihovala striebro na majstrovstvách Európy v mládežníckej kategórii. V Innsbrucku absolvuje aj svoje prvé podujatie SP v leade.Rovnaký výsledok ako 16-ročná Slovenka dosiahli ďalšie dve súperky, potrebovali na to však viac pokusov. Do finále sa prebojovalo najlepších šesť lezkýň, Japonka Ai Moriová stanovila postupovú hranicu na dvoch vrcholoch a troch zónach.