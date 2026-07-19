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Buršíková nepostúpila do finále na ME v boulderi
Už v kvalifikácii skončili v sobotu Lea Slobodová a Sára Šimeková a medzi mužmi Peter Kuric.
Autor TASR
Barcelona 19. júla (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková nepostúpila do finále na ME v boulderingu v Barcelone. V nedeľnom 24-člennom semifinále obsadila 18. miesto so ziskom 19,6 bodu. Najlepší výkon predviedla Francúzka Oriane Bertoneová (85,0).
Už v kvalifikácii skončili v sobotu Lea Slobodová a Sára Šimeková a medzi mužmi Peter Kuric.
Už v kvalifikácii skončili v sobotu Lea Slobodová a Sára Šimeková a medzi mužmi Peter Kuric.