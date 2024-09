Buršíková nepostúpila v boulderi v Prahe do finále

Praha 22. septembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková sa predstavila vo svojom druhom semifinále Svetového pohára v boulderingu. V Prahe na Letenskej pláni obsadila v mimoriadne silnej konkurencii 17. miesto, keď na štyroch bouldroch získala 3 zóny, no nepodarilo sa jej dosiahnuť žiaden TOP. Ak by sa jej podarilo získať aspoň jeden, bojovala by o umiestnenie v najlepšej desiatke.



"Bolo to úplne iné ako počas kvalifikácie. Lepšia bola samotná atmosféra, no samotné bouldre boli oveľa náročnejšie," povedala krátko po ukončení svojho pražského vystúpenia Buršíková. Vekom stále iba juniorka sa začína postupne presadzovať aj v silnej seniorskej konkurencii. "Každý jeden boulder ma niečím prekvapil. Niekedy tým, že som našla dobrý chyt. Ale boli aj horšie, ako som si pôvodne myslela. Niektoré možno na prvý pohľad vyzerali, že sú fyzicky náročné, no chcelo to možno lepšie si premyslieť tú cestu," skonštatovala v tlačovej správe Buršíková, ktorá bola prvou súťažiacou, ktorá otvárala pražské semifinále a to bola pre mladú slovenskú reprezentantku nová skúsenosť. "Bol to zvláštny pocit, ale stále je to o tom, že ma čakal boulder a na ten som sa sústredila," poznamenala Buršíková.



Pražské semifinále vyhrala Američanka Natalia Grossmanová, ktorá získala 3x TOP a jednu zónu. Do večerného finále postúpilo iba šesť najlepších. Slovenská reprezentantka, ktorá bojovala aj o účasť na olympijských hrách, letí priamo z Prahy do francúzskeho mesta Troyes, ktoré bude dejiskom juniorského európskeho šampionátu. "Určite tam idem s dobrým pocitom, teším sa, že som sa aj tu opäť niečo nové naučila," dodala Buršíková, ktorá sa vo Francúzsku predstaví v dvoch disciplínach. Okrem obľúbenejšieho boulderingu bude štartovať aj v lezení na obťažnosť.