Buršíková obsadila tretie miesto na EP juniorov v Portugalsku

Lisabon 21. apríla (ASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková obsadila na podujatí Európskeho pohára juniorov v portugalskom Soure tretie miesto v disciplíne bouldering. Do finále sa prebojovala z 10. miesta v kvalifikácii. Talentovaná lezkyňa si v minulom roku vybojovala v EP junioriek v boulderingu celkové prvenstvo.



V kategórii do 18 rokov postúpila do finále z deviatej pozície Slovenka Lea Slobodová, na druhých tohtoročných pretekoch napokon skončila na konečnej piatej priečke. V kategórii do 16 rokov obsadili Tamara Urdová 20. a Sára Šimeková 21. miesto, Sebastián Štancel skončil na 40. a Daniel Štancel na 45. priečke. Informoval o tom v tlačovej správe Slovenský horolezecký spolok JAMES.