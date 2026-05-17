Nedela 17. máj 2026
Buršíková postúpila do finále v boulderingu z 3. miesta

Na archívnej snímke Martina Buršíková. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. mája (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková zvládla na Európskom pohári v boulderingu semifinálový boj o miestenky v najlepšej osmičke. V prvej ceste získala dôležitú zónu, hoci mala na dosah aj TOP. V druhom nemenej náročnom bouldri dala TOP a zvyšné dve cesty zvládla opäť po zónu. Zapísala si 54,6 bodu a do popoludňajšieho finále (16.00 h) postúpila z 3. miesta.

Väčšina chytov boli veľké obliny, kde teda naozaj závisí od toho trenia. Keďže to už bolo druhé kolo, tak som mala trochu menej kože a musela som si aj páskovať prsty. Takže to bolo náročnejšie, ale som rada, že sa podarilo. Ten prvý boulder ma asi mrzí najviac, pretože nechýbalo veľa, bola by som top. Ale tak som rada, že bola aspoň zóna,“ uvidela Buršíková. Informácie pochádzajú z tlačovej správy SHS.
