Buršíková si po prvom dni držala nádej na semifinále

Šanghaj 16. mája (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková sa po prvom dni Olympijskej kvalifikačnej série v Šanghaji držala v hre o postup do semifinále v kombinácii boulderu a leadu. V bouldrovej kvalifikácii sa jej podarilo "topovať" jeden boulder a dokopy získať 44,9 bodu, čo ju radilo na 31. priečku spomedzi 48 štartujúcich.



Buršíková mala stále možnosť postúpiť do semifinálovej dvadsiatky, do ktorej sa môže prebojovať cez piatkovú kvalifikáciu v disciplíne lead. V nej sa lezie jedna cesta a maximálny počet bodov, ktoré sa dajú dosiahnuť, je 100.



Do semifinále postúpi 20 žien na základe sčítania bodov z bouldrovej a lead kvalifikácie. Buršíkovej patrí vo svetovom rankingu Medzinárodnej federácie športového lezenia (ISFC) 29. miesto v boulderi, no až 148. v leade.