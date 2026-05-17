Buršíková skončila vo finále piata, zlato získala Rauterová
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. mája (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková obsadila na Európskom pohári v boulderingu v Liptovskom Mikuláši piate miesto. V nedeľnom finále získala 2x TOP a zapísala si 49,8 bodu. Zlato si odniesla Rakúšanka Jakoba Rauterová.
Buršíková už predpoludním zvládla semifinálový boj, keď do finálovej osmičky postúpila z tretej pozície. Nakoniec nedosiahla medailové umiestnenie, no svojím výkonom dokázala, že patrí k európskej špičke. „Čo sa týka boulderov, tie mi aj celkom sedeli. Bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevládala v posledných krokoch, aj tá zima zohrala svoje. Bolo to náročné,“ uviedla Buršíková.
Slovenská reprezentantka mala pritom sľubný štart: „Prvý boulder vyšiel, aj druhý bol fajn, ale bola mi tam naozaj zima. Potom som sa znovu rozbehla, dúfala som, že topnem štvorku, viem, že to dokážem, len dnes to nevyšlo. Jeden pokus som mala aj celkom blízko, ale sa mi ´shakeli´ nohy a už som vôbec nevládala.“ Informácie pochádzajú z tlačovej SHS JAMES.
