Buršíková získala striebro v bouldri dievčat v športovom lezení

boulder - kategória Youth A (U18), dievčatá: 1. Jil Coutureová (Švajč.) 4v4z (8, 5), 2. Martina BURŠÍKOVÁ (SR) 3v4z (5, 5), 3. Lily Abriatová (Fr.) 3v4z (6, 7),... v semifinále: 13. Lea SLOBODOVÁ (SR) 1v4z (1,9)

Duisburg 10. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková si vybojovala na mládežníckych ME v Duisburgu striebornú medailu v bouldri. V sobotnom finále v kategórii dievčat do 18 rokov ju zdolala iba Jil Coutureová zo Švajčiarska.Buršíková sa do boja o medaily prebojovala z prvého miesta v semifinále, vo finále potom zaznamenala topy na troch zo štyroch stien. Zlatej Coutureovej sa to podarilo na všetkých štyroch. Ďalšia Slovenka Lea Slobodová sa do postupovej osmičky nezmestila, skončila celkovo trinásta.V prebiehajúcej sezóne si už Buršíková zabezpečila už pred prebiehajúcim podujatím v Duisburgu aj celkové prvenstvo v Európskom pohári junioriek v bouldri. V seriáli triumfovala v tejto disciplíne trikrát za sebou - v portugalskom Soure, litovskom Kaunase i rakúskom Grazi.