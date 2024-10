Buršíková získala tretí titul za sebou

Žilina 12. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková potvrdila na domácom šampionáte v Žiline svoju dominanciu. Vo finále leadu dosiahla TOP a získala svoj tretí titul majsterky Slovenska za sebou. Medzi mužmi triumfoval Filip Matejička.



"Tá cesta mi naozaj sadla. Mojim cieľom je vždy dostať sa až na TOP a som rada, že to vyšlo aj v kvalifikácii a aj vo finále," povedala Buršíková. Sedemnásťročná reprezentantka sa pred piatimi dňami stala prvou Slovenkou, ktorá vybojovala Európsky pohár v boulderingu, pripomenul Slovenský horolezecký spolok JAMES v tlačovej správe. "V Janove to bolo aj o tom, že mi tiež sadli cesty. Ale hlavne som sa cítila veľmi uvoľnene, pretože sezóna sa pomaly končí. Povedala som si, že o nič nejde a ono to vyšlo," zhodnotila Buršíková.



Matejička mal TOP na dosah, ale nakoniec sa musel uspokojiť zo skóre 37+. "Trochu ma mrzí, že som spadol tesne pod TOPom, ale z výsledkom som spokojný. Cesta bola skvelá a bol tam aj jeden dynamický prvok a mne to naozaj sadlo," konštatoval čerstvý majster Slovenska. Do finále však nenastúpil jeden z favoritov a víťaz kvalifikácie Eliáš Kysela, ktorý pred finálovým kolom porušil pravidlo o izolácii súťažiacich a následne ho diskvalifikovali. "Ak by nastúpil do finále, bolo by to oveľa vyrovnanejšie, pretože sme zhruba na rovnakej úrovni. Takže škoda," dodal Matejička.