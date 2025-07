BURŠÍKOVÁ: Prioritou je doliečenie a návrat do tréningového režimu

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková má v tejto sezóne najviac štartov vo svetovom pohári vo svojej kariére. Doposiaľ absolvovala štyri podujatia a aj keď jej situáciu sťažilo zranenie ramena, ocenila skúsenosti, ktoré medzi elitnými pretekárkami nazbierala. O tejto sezóne, lezení, tréningu a svojich cieľoch sa podelila s TASR v relácii ŠPORT Tu a TERAZ.Pozrite si diskusiu s Martinou Buršíkovou v televíznom formáteBuršíkovej primárnou disciplínou je bouldering, v ktorom sú súťaže zväčša v prvej polovici sezóny. Najúspešnejšia slovenská lezkyňa absolvovala tento rok preteky svetového pohára v čínskom Kche-čchiao, Salt Lake City, Prahe a Innsbrucku. Najlepší výsledok dosiahla v zámorí, kde postúpila do semifinále a skončila na 23. pozícii.uviedla Buršíková. Zranenie nenarušilo jej pôvodné plány a celkovo absolvovala tento rok osem pretekov:Osemnásťročná lezkyňa a vlaňajšia juniorská vicemajsterka Európy sa zúčastnila celkovo na siedmich svetových pohároch. Premiéru si odbila v júni 2023 v Innsbrucku, kde dosiahla svoje doterajšie maximum, a to trináste miesto. V predošlých dvoch rokoch sa zúčastňovala aj na Európskom pohári či mládežníckych súťažiach. V tých došlo k zmene a Buršíková tak v máji v talianskom Curne pretekala na MEJ s o rok staršími súperkami oproti vlaňajšku. V tejto konkurencii obsadila piate miesto.priblížila Buršíková. Domáce MEJ ju čakajú na konci augusta, v Žiline sú na programe disciplíny speed a lead, ktorý je pre Slovenku sekundárnou disciplínou. Následne v septembri sa chystá na majstrovstvá sveta v kórejskom Soule, doteraz bola na MS raz - pred dvoma rokmi v Berne obsadila medzi elitou ako 16-ročná dvanáste miesto. Priznala však, že lepší pocit mala v minulosti s menšou účasťou na SP:Vypočujte si rozhovor s Martinou Buršíkovou vo forme PODCASTUOkrem zranenia nastala pre Buršíkovú zmena aj v spôsobe hodnotenia boulderingu. V minulosti hral v hodnotení prím počet topov, nasledoval počet zón, pokusov a posledným rozhodujúcim kritériom bol čas. Od tohto roka zbierajú pretekárky za svoj výkon body a lezkyňa s viacerými zónami môže predstihnúť súperku, ktorá dosiahne „len“ jeden top.povedala Buršíková. Svetové poháre sú náročnejšie aj v tom, že steny sa lezú v danom poradí a lezci ich nevidia až do začiatku súťaže. Na druhej strane v EP a juniorských súťažiach dostanú v predvečer pretekov videá boulderov, ktoré lezú v dvoch fázach. SP tak vylučuje možnosť taktizovania, no podľa Buršíkovej je správny prístup skúsiť zdolať každú stenu:Tréning slovenských lezcov vrátane Buršíkovej komplikuje absencia výlučne pretekárskych stien. Doma sa tak pripravujú na komerčných stenách, kde ľudia lezú aj rekreačne.vysvetlila Buršíková, ktorá postúpila na spomínaných pretekoch EP v Bruseli do semifinále. S cieľom lepšieho tréningu sa pripravuje aj v zahraničí:Vo zvyšku sezóny sa chce viac sústrediť aj na disciplínu lead, kde je úlohou lezcov vyjsť čo najvyššie na približne 15 metrovú stenu. Počas výstupu sú istení a majú jeden pokus. Prioritou však bude naďalej boulder a na programe sú spomínané súťaže v Žiline a Kórejskej republike.uzavrela Buršíková.