Bury a Dušková vyhrali šprint klasicky na Tatranskom pohári

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zo slovenských reprezentantov sa do 12-členného semifinále šprintu dostali Jelisej Kuzmin i Tomáš Cenek medzi mužmi a Mária Danielová s Alenou Procházkovou v ženskej kategórii.

Autor TASR
Štrbské Pleso 13. decembra (TASR) - Poliak Kamil Bury a Češka Kateřina Dušková vyhrali sobotný šprint klasicky na Tatranskom pohári v behu na lyžiach. Podujatie na Štrbskom Plese bolo zaradené do seriálu FIS Slavic Cup. Zo slovenských reprezentantov sa do 12-členného semifinále šprintu dostali Jelisej Kuzmin i Tomáš Cenek medzi mužmi a Mária Danielová s Alenou Procházkovou v ženskej kategórii.
