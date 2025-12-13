< sekcia Šport
Bury a Dušková vyhrali šprint klasicky na Tatranskom pohári
Autor TASR
Štrbské Pleso 13. decembra (TASR) - Poliak Kamil Bury a Češka Kateřina Dušková vyhrali sobotný šprint klasicky na Tatranskom pohári v behu na lyžiach. Podujatie na Štrbskom Plese bolo zaradené do seriálu FIS Slavic Cup. Zo slovenských reprezentantov sa do 12-členného semifinále šprintu dostali Jelisej Kuzmin i Tomáš Cenek medzi mužmi a Mária Danielová s Alenou Procházkovou v ženskej kategórii.