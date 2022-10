Burzalová a Černý triumfovali na MSR v chôdzi na 20 km

Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - Hana Burzalová a Dominik Černý z banskobystrickej Dukly triumfovali v sobotu na domácej pôde na slovenskom šampionáte v chôdzi na 20 km. Informoval o tom oficiálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Na novom štadióne UMB v Banskej Bystrici zvíťazila slovenská rekordérka na 35 km do 23 rokov v absolútnom osobnom maxime i slovenskom výkone roka 1:38:13,6 h. Osobný rekord z mája 2021 si Burzalová zlepšila o 1:44,4 min. Zverenka trénerov Romana Benčíka a Ľuboša Machníka získala už tretí tohtoročný domáci titul. Predtým triumfovala na 10 a 35 km. "Hanka išla veľmi dobre, drieme v nej talent," skonštatoval Benčík pre web atletika.sk.



Svoj tretí slovenský titul získal aj 24-ročný Černý. Po dvoch triumfoch na 10 km a na 20 km na okruhu si takisto vylepšil osobný rekord a zvíťazil s časom 1:26:25,2 h.



Trojnásobná olympionička (Londýn 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2021) Mária Katerinka Czaková ani nie pol roka po narodení syna vyhrala na ovále UMB vložené preteky v chôdzi na 3000 m s časom 14:41,08 min. "Preteky som brala len ako test, bola som veľmi zvedavá, ako rýchlo dokážem po krátkej príprave zašliapať. Odhadovala som, že by to mohlo byť okolo päť minút na kilometer, a keďže to bolo o čosi rýchlejšie, s výsledkom som spokojná. Takisto som veľmi šťastná, že som sa vrátila na chodecké ovály," uviedla. V rovnakej disciplíne mužov triumfoval Lukáš Rosenbaum výkonom 13:23,42 min.