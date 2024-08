Burzalová nemala na trati prehľad, pripustila olympijský tlak

Na snímke slovenská chodkyňa Hana Burzalová na trati počas chôdze žien na 20 km na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži 1. augusta 2024. Foto: TASR - Michal Svítok

Paríž 1. augusta (TASR) - Slovenská chodkyňa Hana Burzalová priznala, že vo štvrtkových olympijských pretekoch na 20 kilometrov si nezvládala udržiavať prehľad o dianí na trati. V premiére pod piatimi kruhmi obsadila 37. miesto, no ešte v mixzóne nevedela, kde vo výsledkovej listine sa umiestnila. Za svojím osobným rekordom, ktorý dosiahla v júni na majstrovstvách Slovenska, zaostala o takmer tri a pol minúty.Burzalová bola väčšinu pretekov na 41. mieste zo 45-členného štartového poľa, no na záverečných troch kilometroch predbehla tri súperky. Pre TASR priznala, že vôbec nemala prehľad o dianí na trati a nebola si istá ani tým, s ktorými súperkami je v priamom súboji, a ktoré sú o kolo vpred. "Keď mám pravdu povedať, naozaj som len išla. Dnes som nemala silu na to, aby som si držala všeobecný prehľad, ktorý mám bežne. Teraz som si to naozaj sledovala ťažko, snažila som sa dohnať každého, kto bol predo mnou, aj keď sme možno neboli v priamom súboji. Zaradila som sa aj k čelnej skupinke, keď ma obiehala. Získala som tým asi pár sekundičiek, vždy som sa snažila využiť to," opísala 23-ročná atlétka dianie na trati zo svojho pohľadu.Nedostatok mentálnej kapacity na sledovanie pretekov zo širšieho pohľadu odôvodniť nevedela. Pripustila však možnosť olympijského tlaku. "," zhodnotila Burzalová. Jej osobné maximum by na olympiáde stačilo na 28. pozíciu. "," zdôraznila Burzalová pre TASR.