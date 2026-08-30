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Buse zdolal vo finále turnaja ATP Feryho
Dvadsaťdvaročný Buse získal druhý titul v kariére, prvýkrát sa tešil z trofeje v máji v Hamburgu.
Autor TASR
Winston-Salem 30. augusta (TASR) - Peruánsky tenista Ignacio Buse sa stal víťazom turnaja ATP v americkom Winston-Saleme. V pozícii nasadenej trojky si vo finále poradil so štvrtým hráčom „pavúka“ Britom Arthurom Ferym v dvoch setoch 6:3, 6:2. Dvadsaťdvaročný Buse získal druhý titul v kariére, prvýkrát sa tešil z trofeje v máji v Hamburgu.
dvojhra - finále:
Ignacio Buse (Peru-3) - Arthur Fery (V. Brit.-4) 6:3, 6:2
Ignacio Buse (Peru-3) - Arthur Fery (V. Brit.-4) 6:3, 6:2