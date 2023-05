Busquets po sezóne opustí Barcelonu: Prišiel správny moment

Barcelona 10. mája (TASR) - Španielsky futbalista Sergio Busquets opustí po sezóne Barcelonu, s ktorou mu vyprší kontrakt. Španielske média naznačujú, že by mohol prestúpiť do tímu v Saudskej Arábii.



"Prišiel správny moment, aby som oznámil, že toto bola moja posledná sezóna v Barcelone," potvrdil tridsaťštyriročný stredopoliar na sociálnych sieťach a zdôraznil, že bola pre neho česť pôsobiť v klube: "Som hrdý, že som mohol hrať za tento tím. Všetko má však svoj začiatok a koniec, hoci to nebolo ľahké rozhodnutie."



Busquets pôsobí v klube od roku 2005, do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a dokopy zaň odohral 719 zápasov, strelil 18 gólov a pridal 45 asistencií. Defenzívny stredopoliar vyhral s katalánskym tímom osemkrát La Ligu, sedemkrát Kráľovský pohár, sedemkrát španielsky Superpohár a trikrát Ligu majstrov, Superpohár UEFA i MS klubov. Počas svojej úspešnej kariéry bol aj stálicou španielskej reprezentácie, do ktorej sa dostal v roku 2009 a dokopy v nej odohral 143 duelov a dal dva góly. V roku 2010 vyhral majstrovstvá sveta a o dva roky neskôr európsky šampionát.



Jeho bývalí aj súčasní spoluhráči mu vzdali hold na sociálnych sieťach po tom, ako oznámil, že končí v Barcelone. "Odchádzaš zo svojho domova, v ktorom si sa nezmazateľne zapísal do histórie. Odohral si viac ako 700 zápasov a bol si dôležitou súčasťou mužstva pri zisku toľkých titulov. Všetci fanúšikovia Barcelony si to budú navždy pamätať," napísal na sociálnej sieti obranca Jordi Alba. Nadviazal na neho stredopoliar Sergi Roberto, ktorý má po Busquetsovi prebrať kapitánsku pásku: "Si najlepší, Sergio, budeš mi chýbať. Si pre mňa príkladom v každom ohľade. Mal som to šťastie zdieľať s tebou veľa chvíľ a nebude to bez teba ľahké."



Klub označil Busquetsa za jedného z najlepších hráčov v klubovej histórii. "Jeho talent a schopnosť čítať hru z neho urobili jedného z najlepších defenzívnych stredopoliarov na svete," uvádza sa vo vyhlásení na oficiálnej webovej stránke "blaugranas".