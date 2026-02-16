< sekcia Šport
Bussi podpísal s Carolinou trojročný kontrakt na 5,7 milióna dolárov
Dvadsaťsedemročný nedraftovaný brankár by sa po sezóne stal neobmedzeným voľným hráčom.
Raleigh 16. februára (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Carolina Hurricanes uzavrelo nový trojročný kontrakt s brankárom Brandonom Bussim. Zmluva v celkovej hodnote 5,7 milióna dolárov s ročným zárobkom 1,9 milióna mu začne plynúť od začiatku budúcej sezóny.
Dvadsaťsedemročný nedraftovaný brankár by sa po sezóne stal neobmedzeným voľným hráčom. Bussi podáva v bránke Hurricanes skvelé výkony, má bilanciu 23-3-1, s priemerom 2,11 inkasovaného gólu na zápas, úspešnosťou zákrokov 92 percent a dvakrát vychytal čisté konto. Američan zaznamenal 1. februára 21. víťazstvo, keď Carolina zdolala Los Angeles Kings 3:2 a prekonal rekord v počte víťazstiev v prvých 25 zápasoch kariéry. Prekonal tak zápisy Andrewa Hammonda (20-1-2) a Billa Durnana.
Hurricanes získali Bussiho 5. októbra z waiver listiny, kam ho umiestnila Florida Panthers. Carolina ho pôvodne angažovala ako tretieho brankára k Frederikovi Andersenovi a Pjotrovi Kočetkovovi, ale svojimi výkonmi si postupne vybudoval pozíciu jednotky tímu trénera Roda Brind'Amoura.
„Predtým, ako sme ho priviedli do Raleigh, Brandon bol úspešný v USHL, v NCAA aj v AHL. Dali sme mu šancu v NHL a dokázal, že dokáže víťaziť aj na najvyššej úrovni. Sme nadšení, že sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce," povedal podľa nhl.com generálny manažér Caroliny Eric Tulsky. Kočetkov odchytal v tejto sezóne len deväť duelov a pre zranenie pravdepodobne vynechá celý zvyšok sezóny, Andersen reprezentuje Dánsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
Hurricanes (36-15-6) sú na čele Metropolitnej divízie a so 78 bodmi sa delia s Tampou Bay o prvé miesto vo Východnej konferencii. Carolina v prvom zápase po olympijskej prestávke hostí doma 26. februára práve Lightning.
