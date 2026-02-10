Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Butler pôjde na operáciu poškodeného predného skríženého väzu v kolene

Jimmy Butler prichádza na premiéru filmu „GOAT“ v piatok 6. februára 2026 v AMC Century City 15 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Autor TASR
San Francisco 10. februára (TASR) - Americký basketbalista Jimmy Butler podstúpil operáciu pravého kolena. Doktori mu pri nej urobili plastiku predného skríženého väzu. Zákrok absolvoval na klinike v Los Angeles po zranení, ktoré 36-ročnej opore Golden State Warriors minulý mesiac ukončilo prebiehajúcu sezónu NBA.

Butler okamžite začne rehabilitačný proces, pričom bližšie informácie o jeho pokroku sa očakávajú na začiatku nasledujúceho ročníka. Butler sa zranil 19. januára v tretej štvrtine víťazného zápasu proti bývalému tímu Miami Heat po tom, čo sa mu nepríjemne podvrtlo koleno.
