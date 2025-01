Butler požiadal Miami o výmenu v rámci NBA

Miami 3. januára (TASR) - Americký basketbalista Jimmy Butler vyhlásil, že sa necíti v tíme NBA Miami Heat šťastný a naznačil svoj odchod. Podľa ESPN zažiadal vedenie klubu o výmenu do iného mužstva.



Tridsaťpäťročný krídelník zaujal svojimi vyhláseniami na pozápasovej tlačovej konferencii po štvrtkovom domácom dueli s Indianou (115:128), v ktorom zaznamenal deväť bodov. Bol to jeho druhý zápas po návrate po chorobe. "Chcem späť svoju radosť z basketbalu, nech to je kdekoľvek. Kde to bude, to sa dozvieme už čoskoro. Chcem opäť cítiť radosť z hry. Som tu šťastný mimo palubovky, no túžim byť opäť dominantný v zápasoch a chcem pomôcť tomuto mužstvu víťaziť. Momentálne tomu tak nie je," citovala Butlera agentúra AP. Na otázku, či dokáže opäť nadobudnúť radosť z hry v jeho súčasnom klube, odpovedal stručne: "Zrejme nie".



Šesťnásobný účastník All Star exhibícií hrá momentálne v Miami inú úlohu, než na akú bol zvyknutý počas predchádzajúcich šiestich sezón. Podľa ESPN má záujem o trejd do akéhokoľvek iného klubu, vedeniu nepredložil zoznam preferovaných destinácií. Butlerovi plynie záverečný rok z kontraktu, ktorý mu garantuje v tomto ročníku plat 49 miliónov dolárov a zahŕňa opciu na 52 miliónov USD v ďalšej sezóne.