Butler zmeškal tímové lietadlo, Miami ho suspendovalo na dva zápasy

Miami 23. januára (TASR) - Americký basketbalista Jimmy Butler dostal v krátkom čase opäť trest od tímu NBA Miami Heat. Vedenie klubu suspendovalo 35-ročného krídelníka na dva zápasy po tom, ako zmeškal tímové lietadlo do Milwaukee.



V klubovom stanovisku sa uvádza, že hráč pokračuje v ignorovaní tímových pravidiel, zlom správaní a poškodzovaní tímu, vrátane zmeškania letu do Milwaukee. Butler tak prišiel v tomto ročníku pre tresty o približne tri milióny amerických dolárov zo svojho platu. Je to preňho druhá suspendácia za tri týždne.



Na začiatku januára ho vedenie Heat potrestalo sedemzápasovou stopkou. Butler na tlačovej konferencii po zápase s Indianou uviedol, že sa necíti v Miami šťastný a klub požiadal o výmenu do iného tímu v rámci NBA. Medzi záujemcami sa najčastejšie spomína Phoenix, uzávierka prestupov je 6. februára. Od návratu na palubovky po treste stihol Butler odohrať tri stretnutia, priemerne v nich mal 13 bodov, 3,3 doskoku a 5,7 asistencie.



Šesťnásobný účastník All Star exhibícií hrá momentálne v Miami inú úlohu, než na akú bol zvyknutý počas predchádzajúcich šiestich sezón. Butlerovi plynie záverečný rok kontraktu, ktorý mu garantuje v tomto ročníku plat 49 miliónov dolárov a zahŕňa opciu na ďalšiu sezónu. Miami priviedol v rokoch 2020 a 2023 do finále play off NBA. Predtým hral aj za Chicago Bulls, Minnesotu Timberwolves a Philadelphiu 76ers. Informovala agentúra AP.