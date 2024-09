Buzášová zdolala vo finále skeetu finalistku z Paríža Hockovú

Trnava 8. septembra (TASR) - Strelkyňa Dominika Buzášová sa stala majsterkou Slovenska v disciplíne skeet. Vo finále na trnavskej strelnici Štrky dosiahla výkon 57 bodov a o sedem bodov zdolala štvrtú najlepšiu z OH v Paríži Vanesu Hockovú.



Pred postupom do finále zaostávala Buzášová za favorizovanou Hockovou iba o jeden bod. "Prekvapila som samú seba týmto finále, pretože základ som mala 114, čo je fajn, ale nebola som veľmi spokojná. Ale to finále sa mi podarilo streliť veľmi dobre," uviedla v tlačovej správe Slovenského streleckého zväzu.



Hocková po finále priznala, že na konci sezóny jej chýbala motivácia, vďaka ktorej by podala kvalitnejší výkon: "Prísť z olympiády a potom dlhšie nestrieľať a zase nájsť motiváciu na majstrovstvá Slovenska, čo sú úplne iné preteky, je ťažké. Ale som rada, že som to zvládla. Mohlo to byť aj oveľa horšie." Tretia skončila Adela Supeková, druhá finalistka z parížskej olympiády Danka Barteková pre chorobu neštartovala.



Medzi mužmi si zlato vybojoval Filip Kucharovič s finálovým nástrelom 58 bodov. "Úvod kvalifikácie mi nevyšiel, ale druhý deň som spravil dvakrát 25 a teda dvakrát čistú položku no a vo finále zo 60 možných terčov 58, to je aj môj osobný rekord. Takže to hodnotím veľmi pozitívne," skonštatoval Kucharovič. Na druhom mieste sa umiestnil Oliver Pistovčák a bronz získal Ladislav Németh.