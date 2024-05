Bylsma bude nový tréner Seattlu Kraken, nahradí Hakstola

Seattle 28. mája (TASR) - Dan Bylsma bude nový tréner hokejistov Seattlu Kraken. Klub NHL by ho mal oficiálne predstaviť v utorok, informovali viaceré zámorské médiá. Vo funkcii nahradí Davea Hakstola, ktorý tím viedol od jeho vstupu do profiligy v roku 2021. Po tejto sezóne s ním klub ukončil spoluprácu.



Päťdesiattriročný Bylsma v uplynulých dvoch sezónach pôsobil v klube Coachella Valley Firebirds, farme Seattlu v nižšej AHL. V minulosti už v NHL viedol ako hlavný tréner Pittsburgh (2009 až 2014) i Buffalo Sabres (2015 až 2017). Pittsburgh priviedol v roku 2009 k zisku Stanleyho pohára. Na ZOH 2014 bol hlavný tréner tímu USA, ktorý skončil na štvrtom mieste.



Kraken v tejto sezóne nepostúpili do play off. V klube pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar.