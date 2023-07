Byram predĺžil zmluvu v Colorade, Avalanche získali Wooda a Drouina

New York 2. júla (TASR) - Hokejový klub NHL Colorado Avalanche predĺžil o dva roky zmluvu s obrancom Bowenom Byramom, kontrakt má celkovú hodnotu 7,7 milióna dolárov. Novými akvizíciami "lavín" sú útočníci Miles Wood a Jonathan Drouin.



Dvadsaťdvaročný Byram strelil 10 gólov a pridal 14 asistencií v 42 zápasoch v minulej sezóne. Celkovo má v profilige v 91 zápasoch bilanciu 15+28.



Wood podpísal s Avalanche šesťročnú zmluvu do konca sezóny 2028/29. V drese New Jersey Devils odohral dôrazný útočník v uplynulom ročníku 76 zápasov, v ktorých dal 13 gólov a pridal 14 asistencií.



Zmluvu na šesť rokov uzavrel podľa TSN aj Drouin, ktorý naposledy pôsobil v Montreale Canadiens. V 58 zápasoch strelil dva góly a pridal 27 asistencií. Pred pôsobením v Montreale si obliekal dres Tampy Bay Lightning. Finančné detaily zmlúv Wooda a Drouina zatiaľ nezverejnili.