Bystrica otočila skóre v derby, Kudrnu mrzia góly v oslabení

Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v piatkovom 41. kole Tipos extraligy prvýkrát v sezóne derby zápas už aj na ľade Zvolena, keď otočili nepriaznivý vývoj. Domáci viedli po prvej tretine 2:0, ale duel sa napokon skončil výsledkom 2:4.



Tím spod Urpína až v druhej tretine zlepšil svoju hru a vyrovnal dvoma gólmi z presilových hier. Tretí dal z protiútoku po veľkej nevyužitej šanci súpera a štvrtý prišiel až v samom závere pri zvolenskej hre v šestici bez brankára. "Prvá tretina bola zlá z našej strany, v nej sme inkasovali dva góly, čo sa nám nemôže stávať, lebo ťažko sa to potom dobieha. Ale tie zvyšné dve tretiny boli výborné, keďže sa nám podarilo otočiť, no ako hovorím, nemôže sa nám stať taká prvá tretina, lebo nie vždy sa nám musí podariť otočiť stretnutie. Po prvej tretine sme si vstúpili do svedomia, začali sme hrať jednoduchšie, viacej napádať, získavať viac pukov, to nám pomohlo. Potom aj ten prvý náš gól a následne sme sa zdvihli a napokon vyhrali. Za čo sme radi,“ hodnotil výhru autor štvrtého bystrického gólu Andrej Kukuča, ktorý začal sezónu práve vo Zvolene, no presunul sa koncom októbra k ´baranom´. V tohtosezónnych piatich derby dueloch sa presadil trikrát. Prvý raz skóroval ešte vo zvolenskom drese, posledne dvakrát v rade už v bystrickom, k čomu dodal: „Derby zápasy sú samozrejme iné, sú vyhrotené, trošku je okolo nich mediálny boom, jedno s druhým, plus skvelí fanúšikovia. Hrá sa mi dobre, keďže som dal už tri góly v týchto derby zápasoch."



Banskobystričania vyhrali piaty zápas z ostatných šiestich a po dlhšom čase sa posunuli zo šiesteho miesta v tabuľke na piate, pričom na tretí Slovan strácajú už iba dva body. "Tvrdo pracujeme v tréningoch, všetko si hovoríme, pozeráme na video, že čo treba zlepšiť. Čakajú nás ešte veľmi ťažké zápasy, najmä budúci týždeň. Musíme sa na ne pripraviť a pokračovať vo fazóne, ktorú máme z posledných vyhratých zápasov," podotkol Kukuča.



Tím spod Urpína sa v piatok predstavil s novou posilou, kanadským útočníkom Carterom Turnbullom, ktorý vlani v banskobystrickom mužstve pôsobil a v 41 zápasoch zaznamenal 56 bodov. Vo Zvolene prihrával na tretí víťazný gól. Neskrýval tak radosť: "Bol to dobrý zápas. Chvíľu mi trvalo, kým som sa do toho dostal, no akonáhle som našiel moje nohy, tak sa mi hralo dobre. Stále si v útoku musíme so spoluhráčmi vybudovať chémiu, ale teší ma, že som sa mohol podieľať na víťaznom treťom góle. Naši fanúšikovia sú úžasní, bolo skvelé počuť, že skandujú moje meno."



K Turnbullovi sa vyjadril aj banskobystrický tréner Vladimír Országh: "Prišiel k nám narýchlo, bol s nami nejaké dva dni na tréningu a toto bol prvý jeho zápas. Bude ešte chvíľu trvať, aby sa rozohral."



Zvolenčania neodohrali zlý duel. V druhej tretine boli horším mužstvom, ale stále po jej skončení viedli 2:1. V tretej tretine mali aj smolu. "Ťažko sa mi to hodnotí. Mali sme to dobre rozbehnuté po prvej tretine, ale nakoniec to dopadlo v náš neprospech. Určite si to v sobotu rozoberieme a povieme si k tomu viac. Bystričania hlavne využili dve presilovky z dvoch, takže musíme byť v oslabení dôraznejší a ubrániť ich. Vyzeralo by to potom inak," uviedol kapitán Zvolena Andrej Kudrna. Uvedomuje si postavenie tímu v tabuľke na desiatej priečke, ktorá ako posledná zaručuje účasť v predkole play off: "V nedeľu ideme von a dúfam, že sa nám podarí bodovať za tri body. Vieme aká je tabuľka vyrovnaná, že nemáme isté ani predkolo play-off. Musíme sa však sústrediť na každý ďalší zápas a ísť postupne ďalej."