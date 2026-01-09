< sekcia Šport
Bystrica s deviatym víťazstvom za sebou, Slovan zvýšil náskok
Bratislavský Slovan navýšil svoj náskok na čele tabuľky o jeden bod, keď zvíťazil na ľade posledného Prešova 3:1.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice si v piatkovom neúplnom 37. kole Tipsport ligy pripísali deviate víťazstvo za sebou. V Trenčíne zvíťazili 6:2 aj vďaka dvom dvojgólovým strelcom, Andrejovi Kukučovi a Romanovi Faithovi, a Duklu zdolali aj v piatom vzájomnom stretnutí v sezóne. Trenčín ťahá sériu štyroch prehier a v uplynulých deviatich zápasoch ich nazbieral až osem.
Tipsport liga - 37. kolo:
HK Dukla Trenčín - HC MONACObet Banská Bystrica 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Góly: 15. Jakubec (Krajč), 32. A. Stránský (Jakubec, Bečár) - 17. Česánek (Myklucha, R. Faith), 31. Kukuča (Čunderlík), 35. R. Faith (Myklucha, Michalčin), 37. Kukuča (Lee, Lucas), 41. M. Valach (Zigo), 57. R. Faith (Turnbull). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Vystavil, Kacej, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1821 divákov
Trenčín: D. Hrenák - Hlaváč, Goljer, Bečár, Hatala, Krajčovič, Drgoň, Laurenčík - Baptiste, Varone, Descheneau - Lapšanský, Bellerive, Bezúch - A. Stránský, Krajč, Jakubec - Hudec, Šiška, Maruna
B. Bystrica: Mitens - Galipeau, Lucas, Žabka, Lee, Michalčin, Česánek, D. Stránský - R. Faith, Myklucha, Turnbull - Šoltés, Zigo, M. Valach - Jasenec, Čunderlík, Kukuča - Tomka, Messner, Ondrušek - Sedliačik
Vlci Žilina - HK Poprad 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 33. Korczak (Koyš, Ranford), 38. Chicoine (Korenčik, Walega), 43. Chicoine (Korczak, Kolenič), 60. Vašaš (Galamboš) - 5. Šotek (Bodák, Urbánek), 10. Cracknell (Calof, Sluka). Rozhodcovia: Klejna, Crman - Orolin, Gegáň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1936 divákov
Žilina: Rychlík - Miller, Gachulinec, Chicoine, Korenčik, Holenda, Diakov - Ranford, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Michnáč - Koyš, Galamboš, Vašaš - Beták, R. Dej, Juščák - A. Bartovič
Poprad: Parks - Lefebvre, Sproul, Sluka, Bodák, Nemčík, Fereta, Renner - Majdan, Suchý, Török - Bjalončík, Cracknell, Calof - Nauš, Urbánek, Šotek - Kundrik, Výhonský, Stanček
HC Prešov - HC Slovan Bratislava 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 38. Valigura (Suja, Bukarts) – 14. Šramatý (Bakoš), 42. Královič (Bakoš, Elson), 53. O'Connor (Takáč, Bačik). Rozhodcovia: Snášel, Orolin - Janiga, Pribula, vylúčení 4:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2432 divákov.
Prešov: Vyletelka – Ullman, Brincko, MacDougall, Nátny, Hain, Chatrnúch – Bukarts, Indrašis, Avcin – Valigura, Suja, Bačo – Chalupa, Bortňák, Jokeľ – Blaško, Frič, Danielčák
Slovan: Kiviaho – Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O'Connor, Maier, Ličko – Varga, Takáč, Dmowski – Bondra, Peterek, Elson – Bakoš, Šramatý, Solenský – Petriska, Jendek, Šimun
HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 21. Vojtech (Ibragimov, Tritt), 59. Záborský (Tritt, Vojtech) - 11. Macek (Cassels), 58. Kudrna, 63. Cassels (Fairbrother). Rozhodcovia: Goga, Krajčík - Bezák, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 930 divákov
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, Kadlubiak, D. Jendroľ, F. Fekiač - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Sukeľ, Uhrík, Farren - Záborský, Vankúš, Ferkodič - Nespala, B. Kotvan, Podolinský - Šandor
Zvolen: Mandolese - Berger, J. Valach, Fairbrother, Golian, Pišoja, Beňo, D. Brejčák - Marcinek, Zuzin, Hecl - Macek, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Šramaty, V. Fekiač - Suľovský, T. Faith, Laferriere
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 3:4 po predĺžení (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)
Góly: 2. Roy (J. Martel, J. Marcinko), 11. J. Martel (Spodniak, Welsh), 33. Spodniak (Welsh, Virtanen) – 38. Kostenko (Chrenko, Passolt), 46. Passolt (Kostenko, Chrenko), 57. Buček (Osburn, Jackson), 63. Buček. Rozhodcovia: Lesay, Kocúr – Stanzel, Tomáš, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše: Bajtek - Kytnár obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1385 divákov.
Michalovce: Glosár – J. Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Kubka, Stripai – J. Martel, Roy, Virtanen – Fominykh, Kytnár, Spodniak – Svitana, Lichanec, Šmida – A. Varga, Bartánus, Hrabčák - Matta
Nitra: Ferguson – Osburn, Bača, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Kalman, Carmichael – Lacka, Čederle, Buček – Paulovič, Chrenko, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek – Jackson, Bubela, Molnár - Csányi
HC Košice - HK Spišská Nová Ves /ODLOŽENÉ/
Tabuľka po neúplnom 37. kole:
1. Slovan Bratislava 37 19 7 4 7 131:99 75
2. Nitra 36 18 5 3 11 128:99 67
3. Banská Bystrica 36 18 4 4 10 125:94 66
4. Košice 36 18 2 7 9 105:87 65
5. Žilina 37 18 4 3 12 114:101 65
6. Poprad 37 13 6 4 14 122:101 55
7. Liptovský Mikuláš 37 11 6 7 13 111:122 52
8. Trenčín 37 11 3 8 15 89:103 47
9. Michalovce 37 11 4 5 17 110:125 46
10. Zvolen 37 10 6 4 17 104:119 46
11. Spišská Nová Ves 35 12 3 3 17 79:98 45
12. Prešov 37 8 3 1 25 73:143 31
