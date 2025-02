Bystrica trestala nedisciplinovanosť súpera, Kukuča: Hralo sa o veľa

Banská Bystrica 15. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice urobili v 47. kole Tipos extraligy dôležitý krok v boji o prvú šestku v tabuľke a k priamej účasti vo štvrťfinále play off. Na domácom ľade zdolali v súboji o šieste miesto siedme Michalovce 5:4, pričom otočili stav z 1:3. Duel sa lámal v početných výhodách, respektíve v nevýhodách. Tím spod Urpína využil tri presilovky, pričom aj štvrtý gól dal z tlaku práve skončenej presilovky.



"Bol to ťažký zápas. Myslím si, že teraz sú už všetky také ako v play off. Hrá sa o dosť bodov a každý ich chce, takže sme radi za výhru. Hralo sa o veľa, súper chce ísť do hornej šestky a my sa v nej chceme udržať, ísť vyššie v tabuľke, čiže aj preto bol tento zápas na úrovni play off. V dnešnom hokeji sú dôležité aj špeciálne formácie pri presilovkách a oslabeniach. Na tom musíme tiež stavať a tiež sa v tom zlepšovať,“ tvrdil po zápase banskobystrický útočník Andrej Kukuča, ktorý s klubom predĺžil počas reprezentačnej prestávky zmluvu na ďalšiu sezónu a oslávil ju dvoma gólmi do siete Michaloviec: "Potešili ma moje dva góly, každý jeden ma poteší. Som rád, že som mohol pomôcť tímu. Vnímali sme, že Michalovce boli za nami, mohli sa na nás bodovo dotiahnuť, teraz máme my náskok 6 bodov, no ešte je veľa tých bodov v hre. My chceme ísť hore v tabuľke a tak k tomu aj pristúpiť."



Michalovčania aj v tretej tretine vyhrávali na bystrickom ľade 4:3. Duel mali dobre rozohraný, ale pokazili si ho zbytočnými vylúčeniami. "Bol to už čistý play off zápas. Bystrica je šiesta v tabuľke, my sme na siedmom mieste. Bol to veľký zápas pre nás. Bolo to bláznivé na ľade. Veľakrát sme sedeli na trestnej lavici, takže disciplína musí byť lepšia. V hre 5 na 5 sme boli lepším tímom, len disciplínu musíme zlepšiť. Mali sme veľa trestov s hokejkou, to sa nemôže stávať. Môžeme hrať tvrdo, to je v poriadku, ale tresty s hokejkou sa nemôžu stávať. Ak by sme nefaulovali, bol by náš výkon lepší. Mali sme v zápase veľa šancí, ale oslabenia nás zrazili nadol,“ hovoril po stretnutí útočník Michaloviec Adam Brendon Varga, ktorý otáčal stav z 1:0 na 1:2, ale z piatej výhry v rade sa napokon netešil. Na situáciu v tabuľke sa pozerá pragmaticky: "Musíme sa teraz v prvom rade pozrieť na video, aby sme vedeli ako sa zlepšiť. Je ešte sedem zápasov do konca základnej časti, nebude to jednoduché, ale verím, že budeme lepší a dostaneme sa do play off."