Bystričania doma opäť zdolali Liptákov, Ďatelinka s klubovým rekordom

Banská Bystrica 7. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zopakovali výkon spred Silvestra a opätovne po ôsmich dňoch aj druhýkrát zdolali doma Liptovský Mikuláš, tentoraz 3:1. Základ úspechu položili na začiatku zápasu, kedy využili presilovku a vzápätí pridali aj druhý gól. Po 120 sekundách tak viedli 2:0.



A keďže im v prvej tretine vyšla trénerská výzva a gól hostí po nej neplatil, tento stav zotrval aj do druhej časti, v ktorej sa domáci dvakrát ubránili v oslabení o dvoch hráčov. V tretej tretine napokon zvýšili na 3:0, Liptáci v závere už len skorigovali. "V prvej tretine sme mali dobrý vstup. Jej koniec bol trochu horší, mohli nám dať pokojne 2 - 3 góly, ale udržali sme to. V druhej tretine sme mali výborné oslabenia, udržali sme dve početné nevýhody o dvoch hráčov, a to viac ako minútu. V tretej tretine sme kontrolovali hru. Snažili sme sa nepustiť súpera do nejakých šancí, čo sa nám darilo. Potrebovali sme tri body a išli sme si za tým od začiatku, bolo to vidno na ľade," zhodnotil duel kapitán Banskej Bystrice Ivan Ďatelinka. Skúsený obranca odohral už 489. zápas v drese s baranom na hrudi, čím prekonal doterajší klubový rekord Mateja Češíka: "Je to viacmenej väčšia polovica kariéry, ktorú som v Banskej Bystrici odohral a som za to vďačný, že si na to spomenuli. Ja tie štatistiky nesledujem a preto to pre mňa bolo trochu prekvapenie. Ak bude zdravie slúžiť, určite by som ešte rád pridal pár zápasov. Nemám však nejaké plány do budúcna. Som rád, že môj rekord si všimli ľudia a ocenili to, chcem sa im tiež za to poďakovať."



Víťazný zásah Banskej Bystrice obstaral druhým gólom Ján Petriska. Ani on tak po zápase neskrýval spokojnosť: "Som rád za ten gól. Myslím si, že sme veľmi dobre začali, vybehli sme na nich a vybojovali sme presilovku, ktorú sme premenili. Hneď druhé striedanie ďalší gól, ale neviem, čo sa potom stalo. Trochu sme začali hrať laxnejšie, prišli zbytočné fauly a začalo to byť vyrovnané. Ukázala sa veľmi dobrá práca nášho brankára a takisto dobrá práca v oslabení a v tretej tretine sme si to už postrážili."



Petriska sa vyjadril aj k rekordu kapitána Ďatelinku: "Je to neuveriteľné a je neuveriteľné akú má energiu a ako vládze a čo prináša do tohto tímu. Určite je aj vzorom pre nás mladších, pretože v jeho veku, s jeho prístupom a tá pozitívna energia, ktorú prináša, je fakt super."