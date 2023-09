Bystričania mali proti Z. Moravciam šťastie, Polievka: Ťažký zápas

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice ťahajú šnúru siedmich zápasov bez prehry v najvyššej slovenskej súťaži. V sobotu večer privítali doma predposledné Zlaté Moravce a po remíze 1:1 brali jeden bod. Hostia však mali bližšie k trom, pretože si vytvorili vyloženejšie šance, ktoré zostali nepremenené.



Jediný gól z hry zaknihoval zlatomoravecký futbalista Miroslav Gono už v tretej minúte. Po stretnutí povedal: "Vyzeralo to pozitívne pre nás po strelení rýchleho gólu, herne to už nebolo také ideálne, aj pre zmeny vo formácii. Oba tímy však mali šance na to, aby dotiahli duel do víťazného konca, napokon berieme bod. Na oboch stranách boli dve až tri vyložené šance, remíza je spravodlivá."



Zlatomoravčania ešte v tejto sezóne nevyhrali. Dvakrát remizovali a majú na predposlednej priečke iba dva body. "My berieme každý bod v tejto fáze, mohli sme zobrať v Banskej Bystrici aj tri, čo by bolo lepšie, no ideme ďalej. Herne ukazujeme, že máme na viac bodov v tabuľke, než len na tie dva. Je len otázka času, kedy sa to zlomí a budeme vyhrávať," dodal Gono.



Banskobystričania sa v sobotu večer nedokázali proti Zlatým Moravciam presadiť z hry. Vyrovnávajúci gól dali z penalty. Postaral sa o to ich najlepší strelec a kapitán Róbert Polievka, ktorý po stretnutí vyzdvihol aj hru súpera z Tekova: "Bol to ťažký zápas, čo sme aj očakávali. Vedeli sme, že Zlaté Moravce sa budú chcieť chytiť a hrajú naozaj dobrý futbal. Myslím si, že to bola zaslúžená remíza. Nás podržal fantastický Hruška v bránke. Mali sme tam aj my pološance, nepadlo nám to tam. Zlaté Moravce ukázali obrovskú kvalitu, rešpekt patrí aj im za to, aký duel odohrali."



Banskobystričanom sa doma napriek sedemzápasovej šnúry bez prehry príliš nedarí. Na úvod sezóny podľahli na Štiavničkách Podbrezovej, potom síce zdolali Skalicu, ale prišli dve remízy s Ružomberkom a so Zlatými Moravcami. "Doma je to trošku kostrbaté. Chýba nám trošku šťastíčka, Narobíme sa na gól, ale aj to patrí k futbalu. Možno vonku je na nás vyvíjaný menší tlak a hrá sa nám ľahšie, ale nemyslím si, že by sme doma robili niečo zle. Chýba nám trošku šťastia. Máme v tabuľke 15 bodov a môžeme byť spokojní," vraví Polievka, pričom avizuje, že s príchodom Jakuba Považanca do klubu, ktorý už v Banskej Bystrici trénuje, sila tímu ešte stúpne: "Kubo Považanec je veľká persóna. Som rád, že sa takýto hráči vracajú domov. Ukázal, že si váži materský klub, čo mu predtým dal. Určite nám pomôže, už sa teším, kedy bude s nami hrať. Bude posilou."