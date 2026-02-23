< sekcia Šport
Bystričania mali s Liptákmi šťastie, Záborský apeluje na disciplínu
Bystričania vyhrali piaty domáci duel za sebou, no na ľade súperov majú negatívnu bilanciu. Konkrétne sedem prehier z posledných ôsmich stretnutí.
Autor TASR
Banská Bystrica (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice sú krôčik od istej účasti v play off Tipsport extraligy. V nedeľnom stretnutí 50. kola na domácom ľade pokorili ôsmy Liptovský Mikuláš 3:2, pričom víťazný gól strelili v presilovke šestnásť sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Tešil sa z neho úspešný strelec Andrej Kukuča.
Po zápase tak neskrýval pozitívne emócie: „Každý gól poteší, tento o to viac, že bol víťazný a takto pred koncom zápasu, takže som rád, že som mohol pomôcť. Bol to inak ťažký duel. S Mikulášom sú zväčša takéto ťažké zápasy, pretože je to húževnatý súper. Brankári podali dobré výkony, Eugen Rabčan nás podržal. Sme radi, že sa nám podarilo zvíťaziť. Presilovky a oslabenia budú v záverečnej fáze súťaže ešte dôležitejšie, čiže musíme v tom pokračovať, pozerať sa dopredu a nadviazať na to.“
Bystričania vyhrali piaty domáci duel za sebou, no na ľade súperov majú negatívnu bilanciu. Konkrétne sedem prehier z posledných ôsmich stretnutí. „Ťažko povedať čím to je, že doma sa nám darí a vonku nie. Keď chceme byť úspešní, musíme zvládať aj vonkajšie zápasy. Každému sa hrá pred domácim publikom lepšie, takže možno je to aj tým, no musíme sa naučiť zvládať aj zápasy vonku,“ prízvukuje 26-ročný Kukuča.
Hokejisti Liptovského Mikuláša sa už pripravujú na predkolo play off. Pod Urpínom pomýšľali na tretiu výhru v rade a neboli od nej ďaleko. „Bol to vyrovnaný zápas. Zlomiť sa to mohlo na jednu aj druhú stranu. Nás zarezali na konci duelu vylúčenia a nie je to prvý zápas, v ktorom dostaneme na jeho samom konci gól. Musíme sa týchto vecí do predkola play off vyvarovať. Hrať viac disciplinovane, hlavne ak hráme vonku, snažiť sa tie zápasy nakloniť na našu stranu. Obaja brankári podali vynikajúci výkon, chytali výborne. Bolo to o jednom góle. Bohužiaľ, my sme na tej zlej strane, že neberieme žiadne body z vyrovnaného zápasu,“ hodnotil príčiny tesnej prehry skúsený útočník Liptákov Tomáš Záborský, ktorý jeden gól strelil a na druhý prihral, no tešiť sa pod Urpínom napokon nemohol.
Po zápase tak neskrýval pozitívne emócie: „Každý gól poteší, tento o to viac, že bol víťazný a takto pred koncom zápasu, takže som rád, že som mohol pomôcť. Bol to inak ťažký duel. S Mikulášom sú zväčša takéto ťažké zápasy, pretože je to húževnatý súper. Brankári podali dobré výkony, Eugen Rabčan nás podržal. Sme radi, že sa nám podarilo zvíťaziť. Presilovky a oslabenia budú v záverečnej fáze súťaže ešte dôležitejšie, čiže musíme v tom pokračovať, pozerať sa dopredu a nadviazať na to.“
Bystričania vyhrali piaty domáci duel za sebou, no na ľade súperov majú negatívnu bilanciu. Konkrétne sedem prehier z posledných ôsmich stretnutí. „Ťažko povedať čím to je, že doma sa nám darí a vonku nie. Keď chceme byť úspešní, musíme zvládať aj vonkajšie zápasy. Každému sa hrá pred domácim publikom lepšie, takže možno je to aj tým, no musíme sa naučiť zvládať aj zápasy vonku,“ prízvukuje 26-ročný Kukuča.
Hokejisti Liptovského Mikuláša sa už pripravujú na predkolo play off. Pod Urpínom pomýšľali na tretiu výhru v rade a neboli od nej ďaleko. „Bol to vyrovnaný zápas. Zlomiť sa to mohlo na jednu aj druhú stranu. Nás zarezali na konci duelu vylúčenia a nie je to prvý zápas, v ktorom dostaneme na jeho samom konci gól. Musíme sa týchto vecí do predkola play off vyvarovať. Hrať viac disciplinovane, hlavne ak hráme vonku, snažiť sa tie zápasy nakloniť na našu stranu. Obaja brankári podali vynikajúci výkon, chytali výborne. Bolo to o jednom góle. Bohužiaľ, my sme na tej zlej strane, že neberieme žiadne body z vyrovnaného zápasu,“ hodnotil príčiny tesnej prehry skúsený útočník Liptákov Tomáš Záborský, ktorý jeden gól strelil a na druhý prihral, no tešiť sa pod Urpínom napokon nemohol.