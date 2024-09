Bystričania našli recept za dva body aj na Košice, Petráš smútil

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice vyhrali aj druhý zápas sezóny v Tipos extralige za dva body. Po prvej výhre nad Sp. N. Vsou 4:3 po predĺžení tentoraz zdolali rovnakým výsledkom aj Košice, avšak tentoraz až po samostatných nájazdoch. Hostia z východu republiky dvakrát vyhrávali o dva góly (0:2 a 1:3), ale napokon sa museli uspokojiť s bodom.



Na výhru im nepostačovali ani dva presné zásahy Šimona Petráša, ktorý duel hodnotil sklamane. "V hre 5 na 5 sme boli lepším tímom. Za nášho vedenia 3:1 sme mohli štyrmi presilovkami v rade ukončiť zápas, ale bohužiaľ, tými presilovkami sme si nepomohli. Domáci potom vyrovnali a už to bolo ťažké v nájazdoch. Párkrát nám ušiel puk, alebo nám to tam skočilo a dopadlo to prehrou. Som rád, že som dal góly, ale nehrá sa na osobné výkony, som smutný, že sme prehrali tento duel." Petráš lamentoval najmä nad nevyužitými presilovkami. "Chceli sme v nich dať gól, zápas nejako upokojiť, ale po tých nevyužitých presilovkách sme zostali ešte viac frustrovaní, že sme ten gól nedali, pretože šancí sme na to mali dosť. Musíme zlepšiť presilovky, lebo tie rozhodujú zápasy. Ak máme takúto šancu hrať viackrát v početnej výhode, tak to musíme jednoducho využiť."



Banskobystričania neboli v zápase s Košicami lepším mužstvom, ale napokon našli cestu k výhre za dva body. Zlepšili sa najmä v tretej tretine a kľúčom k úspechu bola predovšetkým dobrá hra v početných oslabeniach. Tréner ´baranov´ spod Urpína Vladimír Országh priznal: "Prvé dve tretiny boli Košice lepšie, zaslúžene viedli. Vyhrávali osobné súboje, veľakrát nás pretlačili pri mantineli, hlavne od vyhratých súbojov sa odvíjala hra, my sme boli pomalší, pod tlakom. V tretej tretine sme s tým chceli niečo urobiť, ale prvých desať minút sme boli neustále v oslabení. Takže veľký klobúk dole pred špeciálnymi formáciami, hlavne pred hráčmi, ktorí chodili na oslabenia. Mali toho dosť, ubránili sme všetky presilovky súpera a napokon sme vyrovnali z našej početnej výhody. Dali sme dva góly v presilovkách, konečne sme sa trafili. Avšak aj sme inkasovali jeden gól počas našej presilovky, čo by sa nám nemalo stávať. V nájazdoch to Hrachovina zavrel, dal nám šancu na víťazstvo a Andrej Bíreš svoj nájazd premenil, takže sme za to neskutočne radi. Košice boli totiž lepším mužstvom. Avšak my sme našli napokon spôsob ako zápas vyhrať, to dobré mužstvá robia. Pre nás je to veľká psychická vzpruha, že sme porazili kvalitného súpera, ktorý to aj deklaroval na ľade. Košice majú kvalitné mužstvo a vysoké ambície."



Banskobystričania získali v úvodných dvoch domácich dueloch nad celkami z východu republiky Sp. N. Vsou a Košicami štyri body, s ktorými vládne v klube spokojnosť. Potvrdil to aj Országh: "Je spokojnosť so štyrmi bodmi ako aj z oboch výhier, ale mrzia ma výpadky. Proti Spišiakom to bola jedna tretina, proti Košiciam dve tretiny. Nie vždy sa musí prikloniť šťastena na našu stranu, alebo nás bude brankár držať nad vodou. Sme teda radi za výhry, začiatok je veľmi dôležitý, pretože badať, že extraliga bude túto sezónu veľmi – veľmi vyrovnaná, bojovať sa bude o každý bod. Takže sme za štyri na úvod sezóny vďační a ideme s pokorou ďalej."