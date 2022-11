Hokejisti Bystrice po páde na predposledné miesto nešetria kritikou

Banská Bystrica 19. novembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice sa po piatkovej prehre s Trenčínom 2:6 v 18. kole Tipos extraligy prepadli na predposlednú priečku v tabuľke. Po reprezentačnej prestávke prehrali dva duely za sebou, no pokým v stredu vo Zvolene predviedli solídny výkon, o dva dni na domácom ľade naň nenadviazali. Problematické sú najmä tretie tretiny, ktoré hokejisti spod Urpína tak so Zvolenom ako i s Trenčínom prehrali zhodne 0:3.



"Z našej strany nie je čo hodnotiť, v podstate od začiatku sme neplnili to, čo sme si predsavzali. V presilovkách súpera sme nezvládli situácie tak, ako sme si predstavovali. Neblokovali sme strely. Ešte sa to dalo stále zachrániť, no v tretej tretine prišiel neskutočný výpadok. Niektorí hráči vyskakujú, aby ich pomaly puk netrafil. Poviem to jednoducho, niektorí hráči si naozaj nezaslúžia hrať za tento tím, keď nie sú ochotní obetovať sa. Lebo ten hokej bolí, každý kto ho hral, ten veľmi dobre vie, že bolí. To bol ten najväčší rozdiel. Súper išiel do všetkého naplno a nám to chýbalo," pomenoval hlavné dôvody prehry s Trenčínom banskobystrický hlavný tréner Rudolf Jendek, pričom čelil i otázke k možnej obmene kádra počas aktuálnej prebiehajúcej sezóny.



Priznal, že to nebude jednoduché: "Máme ťažkú situáciu, ťažko sa zháňajú noví hráči. Teraz sa to potvrdilo príchodom Patricka Watlinga z Košíc, ale nemôžeme od neho chcieť hneď zázraky. Odohral za nás prvý zápas, prišiel prakticky rovno na zápas, nebol možno týždeň na ľade. Takže nebudem ani hodnotiť jeho výkon. Skúsili sme dať legionárov dohromady, ale nemalo to žiadny efekt. Boli neustále zavretí v pásme, sami sa vyhadzovali z útočného pásma. V tom by som však nehľadal chybu."



V banskobystrickom tíme podáva stabilne dobré výkony reprezentant Alex Tamáši. Presadil sa gólovo aj proti Trenčínu, keď poslal svoj tím do vedenia 2:1. Následne však strieľali góly už iba trenčianski hokejisti. "Je to už frustrácia, takto dohrať zápas, to neexistuje. Povedali sme si v šatni ako chceme hrať, aký systém chceme dodržiavať, ale vôbec sme sa toho nedržali. Prišli zase zbytočné vylúčenia. V oslabeniach sme si povedali ako držať strelcov súpera, že tam majú výborné one-timery (zakončenia z prvej), ale zase sme si nechali streliť zbytočné góly. Nie je to o tom, že nám nesedí tento súper. Je to náš tabuľkový sused a proste musíme začať určite vyhrávať takéto zápasy, ak sa chceme posunúť vyššie. A potom zdolať aj ďalšie mužstvá," uviedol po druhej prehre s Trenčínom (0:6, 2:6) iba 24-ročný útočník Tamáši, pričom na otázku TASR k vážnym pohovorom v šatni po zápase odvetil: "Tých mítingov sme už mali dosť, stále si dookola hovoríme tie isté veci a stále sa to nedodržiava. Každý by si mal vstúpiť do svedomia sám a zlepšiť sa sám od seba a priniesť niečo do toho tímu. Iba spoločne môžeme niečo dokázať."