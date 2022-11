Bystričania pod novým trénerom Sheddenom uchmatli lídrovi aspoň bod

Banská Bystrica 26. novembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice majú za sebou prvý zápas pod taktovkou nového kanadského trénera Douglasa Sheddena, v ktorom mali na dosah víťazstvo. V piatkovom súboji 20. kola Tipos extraligy viedli nad lídrom súťaže Novými Zámkami ešte v predposlednej minúte 2:1, avšak 95 sekúnd pred klaksónom inkasovali vyrovnávajúci gól a v samostatných nájazdoch napokon prehrali. Pripísali si tak iba jeden bod.



"S príchodom nového trénera tam bol nový impulz. Prvú tretinu sme odohrali výborne, dali sme dva góly, dostali sme sa na koňa. Druhá nebola úplne ideálna, ale myslím si, že sme dobre kontrolovali hru. Škoda konca tretej tretiny a hry šesť na päť zo strany súpera. Prvá lajna Nových Zámkov vie premieňať takéto príležitosti. Škoda, že sme to neudržali," uviedol po prehre strelec úvodného gólu Banskej Bystrice Alex Tamáši a k novému koučovi ešte dodal: "Vie, čo robí, je to skúsený tréner. Musíme sa držať toho, čo nám namixoval a myslím si, že to bude dobré. Zmenil aj systém, bol to tiež nový impulz a vyzeralo to dobre. Musíme na tom ešte popracovať a myslím si, že to bude na dobrej ceste."



Novozámčania si upevnili líderskú pozíciu v tabuľke, keďže bratislavský Slovan podľahol Trenčínu. Kapitán ´býkov´ Juraj Mikúš však priznal, že výhra pod Urpínom sa vôbec nerodila ľahko: "Nevyzeralo to s nami dobre po prvej tretine. Prvé striedania síce boli fajn, ale potom sme dostali dva góly a to nás vykoľajilo. Prvá tretina nebola dobrá, potom to už bolo oveľa lepšie. Pár zápasov máme s takýmto priebehom a presvedčili sme sa, že vieme tieto stretnutia otáčať, aj keď nie vždy, ale našťastie v Banskej Bystrici sa nám to podarilo."



Novozámčania vnímali zmenu na trénerskom poste Banskej Bystrice. Už raz na ňu doplatili, keď na svojom ľade prehrali zápas po odchode kouča Karhulu, ktorého nahradil vtedy Jendek. "Nám sa to stalo aj minulé kolo, keď Bystrica menila trénera a u nás hrala fakt dobre. Nechcem vyznieť hlúpo, ale nechápem, prečo sú Banskobystričania takto dole v tabuľke, lebo proti nám hrajú vždy dobrý hokej. Minule ich to nakoplo a ani dnes nehrali vôbec zle. Aj keď si nemyslím, že by to bolo trénerom, no ten impulz tam určite príde prvé zápasy," podotkol kapitán Juraj Mikúš a okomentoval aj utešenú situáciu v tabuľke z pohľadu novozámockého tímu: "Páči sa nám byť na prvom mieste, ale netreba zabúdať, že Slovan má o dva odohrané zápasy menej. Bol by som zlý športovec, ak by som povedal, že sa občas nepozrieme na tabuľku, ale zatiaľ chceme byť v prvej šestke a tomuto to podriaďujeme. Je fajn byť prví, dúfame, že to bude čo najdlhšie, ale určite prídu krízy a chceme teraz hlavne nahrať čo najviac bodov."