Bystričania pred jarou v Niké lige zúžili káder, Polievka zostáva

Banská Bystrica 5. februára (TASR) – Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica vstúpia do jarnej časti Niké ligy 2023/2024 s ambíciou udržať sa v prvej šestke tabuľky a hrať nadstavbovú časť o titul. Káder sa však výrazne zúžil. Spod Urpína odišlo až sedem hráčov, pričom prišiel iba jeden. Bystričanom však bude naďalej k dispozícii reprezentačný útočník, kapitán a s desiatimi gólmi líder tabuľky strelcov domácej najvyššej súťaže Róbert Polievka.



"Robo nikam neprestupuje. Je to veľmi dobrá správa nielen pre klub, ale aj fanúšikov a pre celú futbalovú obec. Prajeme Robovi Polievkovi z celého srdca, aby sa dostal do zahraničia, aby zbieral skúsenosti, o to nám všetkým ide, ale v tomto čase to ešte nedozrelo do štádia, aby sa dal prestup zrealizovať. Sme veľmi radi, že Robo zostáva," uviedol pre TASR Jozef Mores, športový riaditeľ MFK Dukla Banská Bystrica .



Polievka po skončení jesennej časti Niké ligy avizoval, že počas zimnej prestávky prestúpi do lepšej zahraničnej ligy. Dostal viacero ponúk, no žiadna z nich sa nedotiahla do reálnej kontúry. Zmluvu s Banskou Bystricou má až do 30. júna 2025. "Dnes už nestačí, že koľko dáte gólov, že ste najlepší strelec v slovenskej lige, aj tak sa nedostane do zahraničnej ligy,“ povzdychol si na pondelkovej tlačovej konferencii 27-ročný útočník a pre TASR objasnil príčiny: "Kluby sú už náročnejšie. V tomto zimnom prestupovom období je ťažšie nájsť klub, ktorý by chcel platiť za prestupy, preto boli v ponukách najmä krátkodobé hosťovania. To nie je moja cesta. Chcem teda v Banskej Bystrici ešte zostať, byť úspešný a líder mužstva, aby som sa prebojoval do slovenskej nominácie na majstrovstvá Európy. Teraz sa už môžem sústrediť iba na futbal a nie na veci okolo prestupu. Snáď som sa rozhodol správne."



Z Banskej Bystrice odišlo po jesennej časti až sedem futbalistov. Obranca Jakub Uhrinčať do B-tímu Sparty Praha, útočník Enzo Arevalo Acosta do Michaloviec, zadák Thomas Maya sa po ukončení zmluvy vrátil do Kolumbie, ofenzívny stredopoliar Adrián Káčerík odišiel na hosťovanie do Tatrana Prešov a záložník Šimon Mičuda ukončil hosťovanie a vracia sa do AS Trenčín. V rámci spolupráce budú v druholigovom Dolnom Kubíne hosťovať Matúš Körös a Samuel Svetlík. Jedinou posilou tímu spod Urpína je nateraz brazílsky záložník Marcos Paulo de Oliveira z treťoligovej Sniny. "Odchody siedmich hráčov boli plánované. Mali sme širší káder a chlapcom absentovala zápasová minutáž. Preto sme sa rozhodli káder zúžiť, aby sme viacerým hráčom zabezpečili dostatočnú minutáž počas jarnej časti. Máme zatiaľ jednu posilu a pracujeme aj na druhej, finalizujeme prestup jedného hráča do ofenzívy,“ prezradil Jozef Mores.



Banskobystričania počas zimnej prípravy odohrali päť zápasov. V troch dueloch nad druholigovými tímami zvíťazili (Pov. Bystrica 3:0, Spišská Nová Ves 8:0, FK Pohronie 5:2). Sily si zmerali aj s dvoma maďarskými celkami. V Dunajskej Strede remizovali s ETO FC Győr 1:1 a v Budapešti prehrali s tamojším MTK 2:3. "S prípravou som spokojní. Absolvovali sme ju v domácich podmienkach na umelej tráve tak, ako to bolo naplánované. Až na menšie zranenia a choroby absolvovali hráči v zápasoch dostatočnú minutáž a ani tréningový proces nebol narušený. Verím, že sa hráči čo najlepšie pripravili na jarnú časť, v ktorej by sme chceli zostať v prvej šestke tabuľky. Ak nám to nevyjde, tak žiadne hrady sa rúcať nebudú. Budeme ďalej pracovať na hráčoch a posúvať ich ďalej," uviedol tréner Banskej Bystrice Mário Auxt.



V podobnom duchu prezentujú ciele aj samotní hráči spod Urpína. "Mužstvo zostalo pokope, prišiel zaujímavý brazílsky hráč. Verím, že si ho na jar viacerí všimnú. Prípravné zápasy ukázali, že môžeme nadviazať na jesennú časť a máme na to, aby sme sa prebojovali do prvej šestky. Kabína je dobre naladená, všetci sa tešíme na úvodný zápas v sobotu v Zlatých Moravciach,“ dodal kapitán Polievka.