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Bystričania sa chcú zachrániť, za posily okrem Polievku neplatili nič
Na odchode bolo až dvanásť futbalistov, avšak prestupy sa týkali nielen A-tímu, ale aj „béčka“, ktoré účinkuje v tretej lige.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. júla (TASR) – Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica ako víťaz uplynulého ročníka druhej ligy vstupujú do aktuálnej sezóny 2026/27 v najvyššej súťaži s jednoznačným cieľom zachrániť sa v nej. Do kádra prišlo osem nových posíl, medzi nimi dvaja skúsení útočníci a odchovanci klubu Róbert Polievka a Michal Ďuriš.
Na odchode bolo až dvanásť futbalistov, avšak prestupy sa týkali nielen A-tímu, ale aj „béčka“, ktoré účinkuje v tretej lige. „Vybrali sme nových hráčov o ktorých si myslíme, že majú veľkú kvalitu. Nik v športe vám však nedokáže garantovať, že to aj v danej sezóne klapne. Nemali štatisticky skvelú uplynulú sezónu z hľadiska počtu zápasov alebo boli limitovaní zraneniami, preto potrebujú reštart a my takých hráčov vyhľadávame. To je naša šanca, lebo aj ich trhová hodnota je nižšia. Neplatili sme za nových hráčov s výnimkou Roba Polievku nič, využili sme trhlinky na trhu. Verím, že sa nám ich podarí znovu vrátiť späť do hry. Aj minulosť nám dáva za pravdu, že sa nám už kopec kvalitných hráčov podarilo takto vrátiť,“ ozrejmil nové príchody do tímu športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores, keď okrem Polievku (MTK Budapešť) a Ďuriša (Spartak Trnava) sa medzi posily zaradili Kristián Vallo (MFK Karviná), Adewale Alabi (Malženice), Regő Szánthó (MŠK Žilina), Mikuláš Bakaľa (Polonia Bytom), Viktor Tóth (MFK Zvolen) a brankár Jakub Trefil (Sigma Olomouc).
„Ja som najmä rád, že Robo Polievka je späť v Banskej Bystrici, že si vyskúšal zahraničný angažmán a v tom najlepšom veku sa vrátil naspäť, pretože on je symbolom novodobej éry MFK Dukla a aj symbolom Niké ligy. Želám si iba, aby bol zdravý a o ostatné nemám obavu. Verím, že sme schopní nadviazať na skvelo odvedenú prácu v druhej lige, v ktorej sme jasne dominovali, čo si azda ani história tejto súťaže nepamätá,“ dodal na pondelkovej tlačovej konferencii J. Mores, pričom priznal, že si v klube ešte nechávajú jedno miesto na prestup otvorené: „Budeme reagovať jednak na základe zdravotného stavu hráčov a jednak na základe výkonov a výsledkov v prvých štyroch zápasoch sezóny, v ktorých máme ťažkých súperov, či Slovan, DAC, Trnavu a Žilinu. Je dobré, že máme takýto žreb na začiatku sezóny, nič lepšie sa nám nemohlo stať. Tieto duely nám ukážu kde sme a kde máme rezervy.“
V Banskej Bystrici zostáva ako hlavný tréner Juraj Jarábek, ktorý doviedol Duklu z druhej ligy suverénnym spôsobom do prvej. K novým príchodom do mužstva povedal: „Snažili sme sa posilniť najmä smerom dopredu, čo zaručujú príchody Michala Ďuriša a Róberta Polievku. Obaja sú lídri v kabíne prístupom aj tréningovou morálkou a patria k vodcovským osobnostiam. Trošku ma mrzia zranenia v príprave, lebo nám chýba pilier zadných radov Ľubomír Willwéber, takže uvítal by som príchod ešte jedného stopéra. Čakáme aj na uzdravenie obrancu Kristiána Valla. Tu sa ešte potrebujeme zastabilizovať.“
Jarábek sa vyjadril aj k cieľom nováčika: „Jednoznačne je to v prvom rade záchrana, aj keď sme suverénne vyhrali druhú ligu, no je to rozdiel, čo potvrdili prípravné zápasy, v ktorých sme dali len tri góly. Preverili nás však silní súperi z Česka a tiež Tel Aviv. Tituly vyhráva obrana, takže verím, že sme dobre pripravení a utrhneme na úvod sezóny proti silným súperom nejaké body. Nemáme neskúsený tím, mám inteligentných hráčov, takže sa pripravíme zodpovedne a pôjdeme na plný plyn. Verím, že to dobre dopadne.“
Banskobystričania sa budú môcť oprieť o navrátilca a lídra hry Róberta Polievku, ktorý sa do mužstva vracia po dvoch rokoch strávených v MTK Budapešť, kde sa mu herne ani strelecky nedarilo. V prípravných dueloch však zaknihoval dva góly z troch a vracia sa postupne do formy. K tomu samotný hráč uviedol: „Mám veľké očakávania, ale zároveň aj pocit, že som nebol v tomto tíme iba dva dni a nie dva roky. Gro partie tu totiž zostalo. Viem čo sa z mojej strany očakáva, ale dôležité bude, ako mužstvo vyznie na ihrisku. Máme viac skúsenejších hráčov, no vhodne je to doplnené aj o mladých dravcov. Myslím si, že vytvoríme dobrú partiu. Na úvod máme najlepších súperov z Niké ligy, veľa nám tieto zápasy ukážu a na základe nich môžeme reagovať. V tejto súťaži nebude pre nás ľahký súper.“
Na odchode bolo až dvanásť futbalistov, avšak prestupy sa týkali nielen A-tímu, ale aj „béčka“, ktoré účinkuje v tretej lige. „Vybrali sme nových hráčov o ktorých si myslíme, že majú veľkú kvalitu. Nik v športe vám však nedokáže garantovať, že to aj v danej sezóne klapne. Nemali štatisticky skvelú uplynulú sezónu z hľadiska počtu zápasov alebo boli limitovaní zraneniami, preto potrebujú reštart a my takých hráčov vyhľadávame. To je naša šanca, lebo aj ich trhová hodnota je nižšia. Neplatili sme za nových hráčov s výnimkou Roba Polievku nič, využili sme trhlinky na trhu. Verím, že sa nám ich podarí znovu vrátiť späť do hry. Aj minulosť nám dáva za pravdu, že sa nám už kopec kvalitných hráčov podarilo takto vrátiť,“ ozrejmil nové príchody do tímu športový riaditeľ MFK Dukla Jozef Mores, keď okrem Polievku (MTK Budapešť) a Ďuriša (Spartak Trnava) sa medzi posily zaradili Kristián Vallo (MFK Karviná), Adewale Alabi (Malženice), Regő Szánthó (MŠK Žilina), Mikuláš Bakaľa (Polonia Bytom), Viktor Tóth (MFK Zvolen) a brankár Jakub Trefil (Sigma Olomouc).
„Ja som najmä rád, že Robo Polievka je späť v Banskej Bystrici, že si vyskúšal zahraničný angažmán a v tom najlepšom veku sa vrátil naspäť, pretože on je symbolom novodobej éry MFK Dukla a aj symbolom Niké ligy. Želám si iba, aby bol zdravý a o ostatné nemám obavu. Verím, že sme schopní nadviazať na skvelo odvedenú prácu v druhej lige, v ktorej sme jasne dominovali, čo si azda ani história tejto súťaže nepamätá,“ dodal na pondelkovej tlačovej konferencii J. Mores, pričom priznal, že si v klube ešte nechávajú jedno miesto na prestup otvorené: „Budeme reagovať jednak na základe zdravotného stavu hráčov a jednak na základe výkonov a výsledkov v prvých štyroch zápasoch sezóny, v ktorých máme ťažkých súperov, či Slovan, DAC, Trnavu a Žilinu. Je dobré, že máme takýto žreb na začiatku sezóny, nič lepšie sa nám nemohlo stať. Tieto duely nám ukážu kde sme a kde máme rezervy.“
V Banskej Bystrici zostáva ako hlavný tréner Juraj Jarábek, ktorý doviedol Duklu z druhej ligy suverénnym spôsobom do prvej. K novým príchodom do mužstva povedal: „Snažili sme sa posilniť najmä smerom dopredu, čo zaručujú príchody Michala Ďuriša a Róberta Polievku. Obaja sú lídri v kabíne prístupom aj tréningovou morálkou a patria k vodcovským osobnostiam. Trošku ma mrzia zranenia v príprave, lebo nám chýba pilier zadných radov Ľubomír Willwéber, takže uvítal by som príchod ešte jedného stopéra. Čakáme aj na uzdravenie obrancu Kristiána Valla. Tu sa ešte potrebujeme zastabilizovať.“
Jarábek sa vyjadril aj k cieľom nováčika: „Jednoznačne je to v prvom rade záchrana, aj keď sme suverénne vyhrali druhú ligu, no je to rozdiel, čo potvrdili prípravné zápasy, v ktorých sme dali len tri góly. Preverili nás však silní súperi z Česka a tiež Tel Aviv. Tituly vyhráva obrana, takže verím, že sme dobre pripravení a utrhneme na úvod sezóny proti silným súperom nejaké body. Nemáme neskúsený tím, mám inteligentných hráčov, takže sa pripravíme zodpovedne a pôjdeme na plný plyn. Verím, že to dobre dopadne.“
Banskobystričania sa budú môcť oprieť o navrátilca a lídra hry Róberta Polievku, ktorý sa do mužstva vracia po dvoch rokoch strávených v MTK Budapešť, kde sa mu herne ani strelecky nedarilo. V prípravných dueloch však zaknihoval dva góly z troch a vracia sa postupne do formy. K tomu samotný hráč uviedol: „Mám veľké očakávania, ale zároveň aj pocit, že som nebol v tomto tíme iba dva dni a nie dva roky. Gro partie tu totiž zostalo. Viem čo sa z mojej strany očakáva, ale dôležité bude, ako mužstvo vyznie na ihrisku. Máme viac skúsenejších hráčov, no vhodne je to doplnené aj o mladých dravcov. Myslím si, že vytvoríme dobrú partiu. Na úvod máme najlepších súperov z Niké ligy, veľa nám tieto zápasy ukážu a na základe nich môžeme reagovať. V tejto súťaži nebude pre nás ľahký súper.“
Príchody: Michal Ďuriš (Spartak Trnava), Róbert Polievka (MTK Budapešť), Kristián Vallo (MFK Karviná), Adewale Alabi (Malženice), Regő Szánthó (MŠK Žilina), Mikuláš Bakaľa (Polonia Bytom), Viktor Tóth (MFK Zvolen), Jakub Trefil (Sigma Olomouc)
Odchody: Mathew Yakubu - ukončenie zmluvy, Štefan Gerec – ukončenie zmluvy, Taiyo Ushiyama – ukončenie zmluvy, Oliver Reiter – ukončenie zmluvy, Davi Esteves De Freitas Alves – ukončenie zmluvy, Ogi Jankelić – ukončenie zmluvy, Marin Ćalušić – ukončenie zmluvy, Branislav Ľupták – pokračovanie v B-tíme, Lukáš Migaľa - pokračovanie v B-tíme, Branislav Maruniak – hosťovanie Zvolen do 30.6.2026, Tomáš Kajsin – hosťovanie Zvolen do 30.6.2026, Mário Zimáni – hosťovanie Galanta do 30.6.2026.
Odchody: Mathew Yakubu - ukončenie zmluvy, Štefan Gerec – ukončenie zmluvy, Taiyo Ushiyama – ukončenie zmluvy, Oliver Reiter – ukončenie zmluvy, Davi Esteves De Freitas Alves – ukončenie zmluvy, Ogi Jankelić – ukončenie zmluvy, Marin Ćalušić – ukončenie zmluvy, Branislav Ľupták – pokračovanie v B-tíme, Lukáš Migaľa - pokračovanie v B-tíme, Branislav Maruniak – hosťovanie Zvolen do 30.6.2026, Tomáš Kajsin – hosťovanie Zvolen do 30.6.2026, Mário Zimáni – hosťovanie Galanta do 30.6.2026.
Prípravné zápasy: MFK Dukla – FC Tatran Prešov 0:0, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – MFK Dukla 2:0, Sigma Olomouc – MFK Dukla 2:1, FC Zlín – MFK Dukla 2:1, MFK Dukla – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:4, MFK Dukla – Hapoel Tel Aviv 0:0, MFK Dukla – FK Pohronie 1:0 (Góly: 2x Polievka, 1x Ďuriš)
Káder:
Brankári: Lukáš Hroššo, Jakub Trefil, Michal Lukáč, Michal Trnovský
Obrancovia: Toheeb Adewale Alabi, Mikuláš Bakaľa, Nicolas Šikula, Kristián Vallo, Adam Baláž, Joo Vitor Miranda, Ľubomír Willwéber, Kazeem Bolaji Soliu
Stredopoliari: Viktor Tóth, Jakub Považanec, Dávid Richtárech, Adrián Sivíček, Branko Pinďura, Dominik Veselovský, Tibor Slebodník
Útočníci: Christopher Ariel Argueta Saravia, Enzo Mauro, Arevalo Acosta, Michal Ďuriš, Róbert Polievka, Emersons Praisegod Okechukwu, Adam Hanes, Regő Szánthó,
Realizačný tím: Juraj Jarábek, Marek Bažík, Dominik Škubák, Norbert Juračka, Dávid Brünn, Andrej Caban, Dušan Šavel
Brankári: Lukáš Hroššo, Jakub Trefil, Michal Lukáč, Michal Trnovský
Obrancovia: Toheeb Adewale Alabi, Mikuláš Bakaľa, Nicolas Šikula, Kristián Vallo, Adam Baláž, Joo Vitor Miranda, Ľubomír Willwéber, Kazeem Bolaji Soliu
Stredopoliari: Viktor Tóth, Jakub Považanec, Dávid Richtárech, Adrián Sivíček, Branko Pinďura, Dominik Veselovský, Tibor Slebodník
Útočníci: Christopher Ariel Argueta Saravia, Enzo Mauro, Arevalo Acosta, Michal Ďuriš, Róbert Polievka, Emersons Praisegod Okechukwu, Adam Hanes, Regő Szánthó,
Realizačný tím: Juraj Jarábek, Marek Bažík, Dominik Škubák, Norbert Juračka, Dávid Brünn, Andrej Caban, Dušan Šavel