Bystričania sa obetovali, Vartovník po prehre: Hlavy máme hore

Banská Bystrica 15. marca (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice zvládli prvý štvrťfinálový zápas play off Tipos extraligy na domácom ľade, keď v stredu zdolali Spišskú Novú Ves 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Do bránky tímu spod Urpína sa vrátil po zranení Jakub Sedláček a inkasoval oba góly iba v oslabení.



"Bol to pre mňa veľmi ťažký zápas. Dlho som nechytal a bolo to badať už od prvej minúty. Bol to boj samého so sebou, najmä po fyzickej stránke. Musím sa ešte do toho dostať," hovoril po stretnutí český brankár v službách Banskej Bystrice, pričom si prvú výhru v play off nesmierne vážil: "Mali sme viac striel, hrali sme lepšie. Škoda dvoch inkasovaných gólov v oslabeniach. Pri prvom to Spišiaci dobre odohrali, pri druhom sme my hrali hlúpo systém, boli sme tam rozlietaní. Musíme si to pozrieť na videu. Avšak si myslím, že na prvý zápas play off sme predviedli dobrý hokej."



Obetavý výkon predviedol v oslabeniach bystrický útočník Michal Kabáč. Zblokoval viacero striel súpera a s bolesťami odchádzal z ľadu, čo ani na pozápasovom brífingu netajil: "O tom je playoff. Ak to nebolí, tak to nepríde. Aj tréner nám to prízvukoval, že ide aj o obetu a vyplatila sa za výhru. Každý máme svoju rolu v tíme. Ja sa vždy snažím strely zblokovať, pokiaľ sa to dá."



Pod Urpínom to bol vyrovnaný hokej z oboch strán. O niečo viac striel predviedli Bystričania a mali aj viac síl v závere duelu. "Tempo bolo vysoké. Spišská Nová Ves hrala dobre, to treba uznať, bolo to vyrovnané. Chvalabohu sme boli o jeden gól šťastnejší. Hostia majú dobré presilovky, dali nám v nich dva góly. Musíme si na to dať pozor a lepšie si ich pozrieť. aby sme to vedeli ubrániť a samozrejme vyprodukovať i menej faulov," dodal útočník "baranov" Kabáč.



Spišiaci sa v Banskej Bystrici nepresadili v hre piatich proti piatim. Vždy iba doťahovali skóre v presilovkách. Najprv vyrovnali na 1:1 a na konci druhej tretiny na 2:2. Strelec druhého gólu "rysov" Lukáš Vartovník po prehre zbrane neskladá. Novinárom v mixzóne prezradil: "Bol to náročný zápas. Odskúšali sme si, ako je na nás súper pripravený. Ukázalo sa, že môžeme hrať dobrý hokej, len sa musíme vyvarovať oslabení. Vyrobili sme veľa faulov a to nás stálo veľa síl. Musíme sa lepšie pripraviť v hlavách, hrať čistejšie súboje, bez nejakých tvrdých hitov odzadu. Túto sériu vyhrá ten, kto bude robiť všetko na sto percent a vyrobí menej chýb. Prehrali sme prvý zápas, ale hlavy máme hore. Ideme ďalej."