Bystričania si naštudovali košického gólmana, aj preto vyhrali

Banská Bystrica (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice získali cenný skalp majstrovských Košíc. V piatkovom 13. kole Tipos extraligy vyhrali doma 3:2 po samostatných nájazdoch, hoci ešte dve a pol minúty pred koncom riadneho hracieho času viedol tím z východu Slovenska o gól.



Do predĺženia sa napokon išlo aj vďaka strele Romana Žitného počas presilovky z kruhu, keď puk prešiel cez hokejku Marcusa Velu. "Strieľal som z kruhu, videl som tam voľný priestor v bránke, Marcus tam dobre stál, napokon som mu trafil hokejku. Takže super, vyrovnali sme a využili presilovku, čo je tiež super," tešil sa Žitný, ktorý bol na ľade pri oboch góloch Banskej Bystrice v riadnom hracom čase.



Prvý presný a otvárací zásah duelu zaknihoval jeho spoluhráč z útoku Roman Faith. "Čo sa týka formácie, v ktorej hrám, myslím si, že sme si sadli s Jankom Petriskom a Romčom Faithom. Prihrávame si, korčuľujeme, snažíme sa tlačiť do bránky, baví nás hrať spolu. Ja som rád, že som bol pri oboch góloch, zvlášť pri vyrovnávajúcom. Všetci však odovzdali na ľade maximum pre tím, takže klobúk dole pred všetkými," netajil 26-ročný krídelník Žitný a k samotnému duelu ešte poznamenal: "Bol to náročný zápas. Košice majú výborný káder, kvalitné mužstvo, čo sa aj ukázalo na ľade. Duel dopadol napokon víťazne a šťastne pre nás, máme dva body a môžeme sa z nich tešiť iba do polnoci. Od soboty nás čaká opäť tvrdá práca.



Banskobystričania po tucte zápasov hrali vôbec prvé predĺženie v sezóne a takisto absolvovali aj prvé samostatné nájazdy. Doposiaľ všetky stretnutia skončili v ich prípade v riadnom hracom čase. Napokon sa po extra čase mohli tešiť z dvoch bodov, pretože v nájazdoch dali dva góly, pokým Košice iba jeden. "Prvá tretina bola z našej strany taká čudná, nemasná – neslaná. Druhú tretinu sme podľa mňa nehrali dobre, až v tretej sme už hrali to, čo máme hrať. Dominovali sme v niektorých veciach, takže super, že sme vyhrali a dva body sú doma. To sa tiež ráta. Myslím si, že duel sa zlomil práve v tretej tretine, ktorú sme hrali lepšie," hodnotil duel autor víťazného gólu Banskej Bystrice v samostatných nájazdoch 29-ročný Rastislav Gašpar a k svojmu presnému zásahu ešte poznamenal: "Vedel som, čo budem robiť. Kubo, náš tréner brankárov, nám Riečického rozobral, takže som vedel, čo budem robiť. Inak frajerka má dnes narodeniny, tak komu inému môžem venovať gól, než jej."