Bystričania si vo štvrťfinále poradili so Spišskou N. Vsou 5:2

HK GROTTO Spišská Nová Ves – HC '05 Banská Bystrica 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Góly: 18. Bortňák (Vandas), 27. Rapáč (Valach, Ulander) – 12. Šoltés (Ryczek, Kontos), 16. Šoltés (Ďatelinka, Kontos), 25. Gašpar (Bíreš, Bačik), 33. Kontos (Watling, Šoltés), 35. Tamáši (Gašpar, Kojo). Rozhodovali: D. Konc st., Stano – Stanzel, Jedlička, vylúčení: 6:2 na 2 min, navyše Belluš (Spišská Nová Ves) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4500 divákov.

Spišská Nová Ves: Melicherčík (35. Surák) – Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Malina, Valach, Groch, Ulander – Rapáč, Bortňák, Vandas – Verbeek, Kerbashian, Majdan – LaPorte, Nellis, Réway – Belluš, Vartovník, Džugan

Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Kojo, Ryczek, Ďatelinka, Cormier – Šoltés, Kontos, Watling – Gašpar, Tamáši, Výhonský – Urbánek, Bíreš, Sukeľ – Gabor, Sojka, Kabáč

/stav série: 1:2/







Spišská Nová Ves 19. marca (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice triumfovali v treťom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy na ľade Spišskej Novej Vsi 5:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa dostali do vedenia 2:1. Štvrtý duel je na programe už v pondelok 20. marca opäť v Spišskej Novej Vsi.Banská Bystrica začala v prvej tretine lepšie, keď po dvoch góloch Dávida Šoltésa viedla 2:0. Domáci však v 18. minúte znížili po zakončení Dalibora Bortňáka. Na začiatku druhej časti využili hostia vďaka Rastislavovi Gašparovi presilovú hru a dostali sa opäť do dvojgólového vedenia. Spišiaci za krátko znížili po teči kapitána Branislava Rapáča na 2:3. Bystrica však pridala v druhej tretine ešte dva góly, keď sa najprv presadil Kristoff Kontos a potom Alex Tamáši.