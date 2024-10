Bystričania urobili z brankára Kantora hrdinu derby zápasu o Hron

Banská Bystrica 12. októbra (TASR) – Banskobystrickí hokejisti prehrali prvý domáci zápas v aktuálnej sezóne. Stalo sa tak v 9. kole Tipos extraligy v derby so Zvolenom (1:3). Ich najväčší rival triumfoval po piatich prehrách v rade a odlepil sa z poslednej priečky v tabuľke.



Hokejisti spod Urpína nepredĺžili šnúru piatich výhier po sebe a prišli o druhú pozíciu v tabuľke. "Aj keď sme prehrali, tak to bol z našej strany kvalitný zápas. Občas sa niekedy šťastie prikloní, občas neprikloní. Brankár Zvolena Kantor odviedol skvelý výkon. Mrzia nás nevyužité šance. Aj to je súčasť hokeja. Z tohto zápasu si treba vziať nejaké pozitíva. Hrali sme hru, ktorú chceme hrať, boli tam nejaké maličké chyby, ale čo sa týka všetkých chalanov odviedli skvelú robotu," vravel po stretnutí banskobystrický kapitán a jediný strelec mužstva ´baranov´ Alex Výhonský, pričom si pochvaľoval atmosféru vo vypredanom hľadisku: "Atmosféra v derby bola výborná, chcel by som sa poďakovať všetkým fanúšikom, či bystrickým alebo zvolenským, že dnes prišli. Myslím si, že hokej dvakrát chutí, keď je dobrá kulisa."



Zvolenčania postavili základ úspechu na pozornej obrane a rýchlych protiútokoch. Tie dokonale využili a podržal ich aj brankár Pavel Kantor, ktorý im vychytal víťazstvo po piatich prehrách v rade. Neskrýval tak pozitívne dojmy: "Pre nás to bolo ťažké obdobie, veľmi sa nám nevydaril vstup do sezóny, aj keď sme niektoré zápasy neodohrali vôbec zle, ale výsledkovo nám to nevychádzalo. Bolo len otázkou času, kedy sa to zlomí. Toto derby bolo na to ideálna príležitosť, takže dúfam, že sme to dnes naštartovali a už to pôjde tak ako má."



Kantor sa v bránke rozhodne nenudil. Čelil dovedna 48 strelám, pričom inkasoval iba raz: "Každý gólman vám povie, že je to lepšie, keď na vás ide veľa striel, ako keď tam stojíte päť minút a potom príde nejaká veľká šanca. To ale nie je podstatné, my sme chceli hrať šesťdesiat minút svoj hokej a to, čo nám povedali tréneri, teda hrať poctivo. Dostali sme sa do vedenia 3:0 a myslím si, že tretiu tretinu sme odohrali veľmi dobre, chytro, skúsene. Akurát jedno vylúčenie nám to trošku skomplikovalo, ale inak si myslím, že sme to odohrali výborne, tú tretiu tretinu špeciálne," hovoril český gólman v službách Zvolena, pričom najemotívnejšie chvíle prežíval pri neuznanom góle Banskej Bystrice na 2:3 v závere stretnutia pre hru vysokou hokejkou v podaní Adamsa: "Pri neuznanom góle na 2:3 som si bol istý, že tam bola vysoká hokejka, akurát som rozmýšľal, či sa puk neodrazil ešte od nášho hráča, čo by tú vysokú hokejku zrušilo. Našťastie rozhodcovia na videu vysokú hokejku bystrického hráča videli."



Banskobystrický kouč Vladimír Országh nepreceňoval výkon brankára Kantora. Na adresu prečo jeho zverenci nepremieňali šance udal pragmatický dôvod: "Aj keď sme boli v tlaku, tak do výraznejších príležitostí sme sa nedostávali. Chýbalo nám viac hráčov pred bránkou. Bolo tam veľa odrazených pukov, ktoré stihol brankár chytiť alebo obrana súpera to upratala."