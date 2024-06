Bystričania začali prípravu pod novým koučom už bez Polievku i Hrušku

Banská Bystrica 18. júna (TASR) – Letnú prípravu na novú sezónu Niké ligy 2024/2025 začali v utorok aj futbalisti Banskej Bystrice. Pod vedením nového trénera Mareka Bažíka ju absolvuje nateraz 25 členný káder. Nastali v ňom značné zmeny. Odišli traja nosní futbalisti, najmä najlepší kanonier vlaňajšej sezóny Róbert Polievka, ktorý sa upísal na tri roky MTK Budapešť. V bránke už nebude Matúš Hruška. Ten po ukončení zmluvy zamieril do Dukly Praha.



V útoku okrem Polievku bude chýbať aj David Depetris, ktorý už zarezáva v konkurenčnej Podbrezovej. Z hosťovania zo Sparty Praha sa nevráti ani mladý stopér Jakub Uhrinčať, keďže český celok si uplatnil opciu na trvalý prestup. „Pohyby smerom von aj dnu čo sa kádra týka ešte nastanú, avšak na 90 percent je už pripravený na novú sezónu. S odchodmi kľúčových hráčov sa musíme vyrovnať, najmä čísla Polievku bude ťažké nahradiť. Máme však nejaký plán. Dlhodobo sme pracovali s alternatívou odchodu nášho kapitána do zahraničia. Verím, že v priebehu dvoch až troch týždňov predstavíme príchody troch - štyroch nových hráčov. Jednou z možností je aj návrat Róberta Picha,“ uviedol na utorňajšom brífingu v Banskej Bystrici športový riaditeľ klubu Jozef Mores.



Tím spod Urpína povedie v nastávajúcej sezóne ako hlavný tréner Marek Bažík, ktorý vystriedal Mária Auxta. Ten však v realizačnom tíme zostáva ako asistent trénera spolu so Štefanom Rusnákom. „Nechceli sme o takého odborníka, akým je Mário Auxt prísť. Som rád, že zobral veci s určitým nadhľadom a prejavil záujem pracovať s Marekom Bažíkom naďalej,“ dodal Mores. Vedenie klubu nechce zverejniť prestupové sumy za Polievku a Uhrinčaťa, ktorí mali s Banskou Bystricou platné zmluvy odvolávajúc sa na obchodné tajomstvo. Novicom v tíme je obranca Bernard Petrák z Košíc, ktorý sa upísal na rok s dvojročnou opciou.











Z druholigového Pohronia prišiel Nicolas Šikula a v bránke by mal nahradiť Matúša Hrušku Michal Trnovský, keďže Bystričania sa v jeho prípade dohodli so Šamorínom na trvalom prestupe. Uplatnili si ešte opcie na prestupy Ivana Mensaha zo Žiliny, Dominika Veselovského z D. Stredy a Michala Lukáča z Podbrezovej. „Nečaká nás nič ľahké, bude to tvrdá práca,“ vyhlásil pre začiatkom letnej prípravy tréner Marek Bažík a vyjadril sa aj k aktuálnemu kádru: „Budeme sa musieť posilniť. Odišla nám vpredu sila s Robom Polievkom, ktorý dal množstvo gólov. Spolu s ním David Depetris. Nebude jednoduché ich nahradiť. Útočníkov je totiž na trhu málo. Takže smerom dopredu to budeme chcieť posilniť najviac. Tešia ma príchody mladého Šikulu i Petráka. Máme v tíme skúsených hráčov v najlepších rokoch, ale postupne chceme káder omladzovať a dravým futbalom tešiť divákov, ktorých chceme pritiahnuť na štadión.“



V útoku si Banskobystričania sľubujú góly od druhého najlepšieho kanoniera súťaže Martina Rymarenka. Ten dal v uplynulej sezóne iba o gól menej ako Polievka, čiže dvanásť. Pred letnou prípravou na brífingu uviedol: „Nepociťujem zatiaľ tlak, že by som ja mal nahradiť Roba Polievku. Samozrejme bude nám chýbať po futbalovej i ľudskej stránke, ale teším sa na novú výzvu. Nebojím sa zodpovednosti. Uvidím ako sa mi bude dariť, akú budem mať športovú formu. Už keď som si vlani takto vysoko nastavil latku, tak určite ju nechcem podliezť. Chcem byť hlavne zdravý a aby sa mužstvu darilo.“



Zoznam hráčov A mužstva – letná príprava – sezóna 2024/2025: Michal Lukáč, Michal Trnovský, Bernard Petrák, Dávid Richtárech, Jakub Považanec, Dominik Bača, Tibor Slebodník, Branislav Ľupták, Martin Rymarenko, Erik Murín, Nicolas Šikula, Gabriel Demian, Joao Victor Guimaraes, Adam Hanes, Máté Mihályi, Dávid Veselovský, Lukáš Migaľa, Samuel Svetlík, Ivan Mensah, Oliver Klimpl, Marián Pišoja, Boris Godál, Ľubomír Willwéber, Timotej Záhumenský, Marek Hlinka



Realizačný tím: Hlavný tréner – Marek Bažík, asistenti trénera – Mário Auxt a Štefan Rusnák. Tréner brankárov: Norbert Juračka. Kondiční trénero - Dávid Brünn a Andrej Caban



Príchody: Nicolas Šikula — FK Pohronie, Bernard Petrák — FC Košice, Ivan Mensah — uplatnená opcia, Dominik Veselovský — uplatnená opcia, Michal Lukáč — uplatnená opcia, Michal Trnovský — uplatnená opcia. Z U19 sa do prípravy zapojili Erik Murín, Dominik Bača a Maté Mihályi.



Odchody: David Depetris — FK Železiarne Podbrezová, Matúš Hruška — Dukla Praha, Róbert Polievka — MTK Budapešť, Július Nôta — skončenie zmluvy, Marcos Paulo Costa De Oliveira — ukončenie zmluvy, Joao Victor Guimaraes — rozviazanie zmluvy



Prípravné zápasy Banskej Bystrice: 22. jún – FK Pohronie v Žiari n. Hr., 26. jún Viktoria Plzeň v Prahe (v rámci sústredenia), 29. jún Dukla Praha v Prahe (v rámci sústredenia), 6. júl ViOn Z. Moravce v B. Bystrici, 13. júl Baník Ostrava vo Frenštáte pod Radhoštěm, 20. júl Liptovský Mikuláš (miesto a čas tohto zápasu klub spresní)