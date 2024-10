Bystričania zdolali Ružomberok o desiatich a po desiatich rokoch

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice vyhrali v 12. kole Niké ligy nad Ružomberkom 2:1 po veľmi dobrom prvom polčase. V ňom strelili oba góly a súpera nepustili do vyloženej šance. Liptáci hrali od 55. minúty v početnej výhode po vylúčení Záhumenského, ale prevahu nevyužili a odchádzali spod Urpína sklamaní. Banskobystričania tak vyhrali derby cez kopec v súťažnom stretnutí po dlhých desiatich rokoch a jednom mesiaci.



Základ úspechu položil Marián Pišoja. Mal totiž prsty v oboch góloch mužstva, pričom hral na netradičnom poste v útoku. Ako mládežnícky reprezentant Slovenska nastupoval v obrane. "Možno nie na mojom špecifickom poste, ale pravdu povediac mi to tam celkom vyhovovalo. Som rád, že som sa opäť vrátil do zostavy po zranení. Snažil som sa niečo vytvoriť a myslím, že sa mi to aj podarilo. Pomohol som k obom gólom. Chceli sme, aby sme v domácom prostredí boli silnejší a takáto výhra nás zocelí," vravel 24-ročný rodák z Považia, ktorý pred tromi rokmi prestúpil do Banskej Bystrice. K priebehu duelu ešte poznamenal: "Prvý polčas sme dominovali a zaslúžene sme viedli 2:0. V druhom polčase sme dostali smolný gól, potom prišla červená karta, takže sme to museli zavrieť a bojovať. Napokon sme to ubojovali."



Víťazný gól zápasu strelil skúsený 34-ročný Marek Hlinka. Využil zranenie ružomberského brankára Ťapaja, ktorého nahradil Luksch. Ten sa v bránke ani nestihol ohriať a po pár sekundách už kapituloval. "Som rád, že som dal konečne gól, lebo tých šancí už bolo veľa. V druhom polčase sme hrali v oslabení, takže je za nami veľmi ťažký zápas. Konečne sme sa v závere zomkli a ukopali sme to, zavreli sme to vzadu, nepúšťali sme súpera do šancí. Všetci sme išli na dno síl, hádzali sme sa do striel, samé bloky tam boli, takže musím dať klobúk dole pred celým mužstvom. Postavili sme to na tímovosti, obetavosti jeden za druhého a takto by to malo vyzerať," hovoril defenzívny stredopoliar Hlinka, ktorý vyzdvihol nielen bojovnosť v druhom polčase o desiatich, ale aj výborný výkon v prvom polčase o jedenástich: "Do budúcna by sme boli radi, aby to bolo ideálne bez červenej karty. Pred zápasom sme si povedali, že musíme do nich vyštartovať a tlačiť. Chceli sme byť aktívni, čo sa nám darilo. Vytvárali sme si šance, Ružomberok sme asi do žiadnej vyloženej v prvom polčase nepustili. Tam sme podali dobrý výkon a na ten musíme nadviazať a pokračovať v takom tempe aj ďalší zápas."



Liptákom zostali oči pre plač. V úvode druhého polčasu síce strelili znižujúci gól na 1:2, no následne po vylúčení domáceho Záhumenského nevyužili takmer 40-minútovú presilovku o jedného hráča. Strelec jediného presného zásahu Ružomberka bol český útočník David Huf, ktorý nastúpil do druhého polčasu a presadil sa po pár sekundách pobytu na ihrisku. "Prehra nás mrzí. Chceli sme tu bodovať, ideálne vyhrať, a to sa nám nepodarilo. Musíme sa poučiť hlavne z chýb, ktoré sme urobili, zároveň musíme premieňať šance a celkovo sa proste zlepšiť. Nie je ideálne prehrávať po polčase 0:2, ale ukázali sme silu, že sme mali na to otočiť to, no nepodarilo sa nám to. Mali sme tam šance, aj ja sám v druhom polčase, takže na to sa musíme zamerať a nebudúce ich premeniť," povedal po zápase v mix zóne.