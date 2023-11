Bystričania zlomili negatívnu sériu príchodom Fína Helminena

Zvolen 25. novembra (TASR) – Banskobystrickí hokejisti pretrhli negatívnu sériu piatich prehier v Tipos extralige. V piatkovom 20. kole triumfovali na ľade Zvolena v derby 3:2 po predĺžení a nový tréner Raimo Helminen z Fínska tak zažil víťaznú premiéru s mužstvom.



Hoci tím spod Urpína dvakrát v stretnutí prehrával, napokon dokázal pokoriť rivala v nadstavenom čase. "Bol to ťažký zápas, domáci tím hral naozaj dobre. V prvej tretine sme strácali puky a Zvolenčania boli lepší, ale som spokojný s tým ako sme hrali v druhej a tretej tretine. Spravili sme i tam pár chýb, nešli nám ideálne presilovky, ale som rád, ako hráči l tomu pristúpili a hrali. Tím ukončil sériu prehier, čo je dôležité tak pre hráčov ako aj samotný klub," zhodnotil duel bývalý legendárny fínsky hokejista a aktuálne kouč ´baranov´. K svojej premiére stroho poznamenal: "Bol to môj úspešný štart, asi som šťastný človek."



Vo Zvolene mal dvojnásobný dôvod na radosť banskobystrický útočník Matej Macek. Pod Urpín prišiel zo Žiliny a zaznamenal svoj prvý extraligový gól v kariére. "Padol v tú vhodnú chvíľu asi, teda v derby. Čakal som naň dlhšie, som rád, že padol a snáď to pôjde teraz z kopca. V Žiline mi to minulú sezónu padalo, potreboval som to v Bystrici už prelomiť. Mal som aj v predchádzajúcich zápasoch šance, nepadlo mi to, ale snáď to už opadlo zo mňa a pôjde to ďalej takto strelecky." K zápasu dodal: "Chceli sme vyhrať, hlavne po tých piatich prehrách v rade. Prvá tretina nám absolútne nevyšla, mali sme tam dosť ´kolotoče´ zo strany súpera. Až v tej druhej sme začali viac napádať, s tým mal Zvolen problém, mali sme i viac šancí a tretia bola už vyrovnaná, no strhli sme to našťastie v predĺžení."



Macek vyzdvihol aj osobnosť nového kouča z krajiny tisícich jazier: "Tréner Helminen nám ešte nestihol povedať toľko, čo by chcel, ale povedal nám jednoduché veci, ktoré máme robiť a snažili sme sa ich plniť, čo nám pomohlo."



Víťazný zásah Banskej Bystrice zariadil vo Zvolene v tretej minúte predĺženia Andrej Bíreš, ktorý ťažil zo skvelej načasovanej prihrávky obrancu Bačíka spoza bránky. "Je to krásny pocit rozhodnúť derby vo Zvolene. Vieme, že oni sa trápili, my sme sa trápili, takže o to je to sladšie. Potrebovali sme víťazstvo. Naštartoval nás aj nový impulz v podobe nového trénera. Hoci bol iba na rozkorčuľovaní, hneď udal tomu tón. Vedeli sme, čo máme hrať, takže sme šťastní. V tomto derby sme dvakrát prehrávali, ale aj brankár Krošelj nás veľmi podržal. Čo sa môjho gólu týka, videl som, že za bránkou Bačík skúša ´mičigen´, pozeral som na neho, našťastie som sa dokázal uvoľniť, on mi to hodil a dali sme gól."