Bystričania zvíťazili na domácom zrekonštruovanom štadióne

Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Hokejisti HC '05 Banská Bystrica na tretí pokus vyhrali na domácom zrekonštruovanom štadióne. V 25. kole Tipos extraligy zdolali Nové Zámky 3:2 a pripísali si do tabuľky cenné body. Vďaka nim sa odlepili z predposlednej priečky a preskočili práve "býkov", s ktorými v piatok večer súperili. Iba o skóre sú pred nimi na desiatom mieste.



"Konečne sme vyhrali po dlhom čase. Sme za to radi. Musíme však na túto výhru nadviazať a získavať ďalšie body. Tie sú totiž veľmi dôležité na to, aby sme v tabuľke poskočili vyššie. Každý bod hrá rolu. Teší nás, že sme pretrhli sériu prehier a zvíťazili. Musíme ´makať´ ďalej a zbierať čo najviac výhier," uviedol po zisku prvých troch domácich bodov strelec úvodného gólu zápasu Dávid Šoltés.



V súboji s Novými Zámkami bol dôležitý aj druhý gól nového kapitána Banskej Bystrice Chasea Bergera. Ten mal "céčko" na hrudi po zranenom Ivanovi Ďatelinkovi. "Je to skvelý pocit mať na sebe kapitánske céčko. Viem, že skutočný kapitán je ´Ďateľ´ a je skvelý líder. Mišo Kabáč je taktiež skvelý líder. Bolo to pekné gesto, ale to céčko som len zahrieval pre hráčov, ktorým to patrí," priznal po stretnutí Berger, ktorého tešil nielen gól, ale najmä víťazstvo: "Snažil som sa robiť to, čo robím vždy - hrať tvrdo a spraviť všetko pre tím. Podali sme dobrý výkon. Musíme pokračovať v takomto smere. Je jasné, že jednou výhrou sa nezmení všetko, ale môžeme sa pohnúť ďalej. Pri mojom góle som dostal dobrú prihrávku od Nikitu, snažil som sa držať pravidla: Vystrel a gól príde. Mal som pri tom aj veľa šťastia."



Kľúčový tretí banskobystrický gól s prívlastkom víťazný strelil po parádnej prihrávke Gilberta Gabora útočník Miloš Bubela. Ani on neskrýval radosť z prvých domácich bodov v sezóne: "Konečne sme to prelomili. Vravel som už minule, že stupňujeme naše výkony, štruktúru hry i to, ako sa správame na ľade. Disciplína bola tiež na vysokej úrovni. Musíme v tom pokračovať a stupňovať ešte náš výkon. Všetci čakali na túto výhru na domácom štadióne a podarilo sa, čo nás teší. Som hlavne rád, že sme dali góly a dosiahli aj ten víťazný zásah. Je jedno, kto ho dal. Potrebovali sme v prvom rade výhru. Mali sme aj dosť striel, dali sme i šťastný gól, to sme tiež už potrebovali. Nepozeráme sa na tabuľku, ideme od zápasu k zápasu. Chceme hlavne stupňovať náš výkon."



Novozámčanom duel nevyšiel podľa predstáv. Pod Urpín išli s jednoznačným zámerom bodovať. Najlepší strelec mužstva Juraj Šiška si pripísal na svoje konto dvanásty gól v sezóne, no iba ním znížil na konečných 3:2. Po zápase priznal, že by radšej svoj presný zásah vymenil za body do tabuľky: "Boli sme neustále v zápase, mali sme šancu na vyrovnanie, ale položil nás gól Banskej Bystrice na 3:1. Ak by sme tretiu tretinu udržiavali v stave 2:1, tak sme si verili, že dokážeme streliť vyrovnávajúci gól. Žiaľ, tretí zásah súpera nás dostal trochu do kolien. Dali sme napokon druhý gól, no už nám nezostal čas na tretí. Moja strelecká produktivita vyplýva z tímovej hry. Snažíme sa hrať stále aktívne, dobre napádať. Keď máme tlak, udržíme sa na puku, tak nám tam padnú góly. Hrám so šikovnými hráčmi v útoku, takže i preto mi to tam padá. Proti Bystrici som dal tak trochu šťastný gól, ale mohol padnúť aj z iných situácií. Mrzí ma však, že sme nezískali žiadny bod z tohto zápasu."