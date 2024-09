Bystričania zvládli 6 oslabení, Faith po výhre: Košice boli lepšie

Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice po víťazstve nad vicemajstrom zo Spiša po predĺžení zvládli aj druhý extraligový domáci duel a rovnakým výsledkom 4:3 zdolali na svojom ľade aj Košice, no tentoraz po samostatných nájazdoch. Druhýkrát za sebou tak získali dva body, hoci výkon ani v jednom z duelov nebol ideálny. Trénerovi Vladimírovi Országhovi sa nepozdával výpadok mužstva proti Spišskej Novej Vsi v druhej tretine a proti Košiciam v prvej a druhej. Podstatné však bolo, že tím našiel cestu k víťazstvu po zvládnutých tretích tretinách.



"Bol to ťažký zápas, Košice boli určite lepším tímom. My sme našťastie našli cestu k víťazstvu, za čo som veľmi rád. Veľa záleží, ako dodržiavame naše veci na ľade. Ak ich dodržiavame, tak súper má menej šancí. Ak, bohužiaľ, nehráme to, čo máme, tak súpera pustíme do šancí. Košice sú silné, sú ašpiranti na titul a vedia tie góly dať. Našťastie naše chyby až tak veľmi netrestali, takže aj preto sme mohli získať dva body," hodnotil nedeľňajšie víťazstvo útočník Banskej Bystrice Roman Faith, ktorý strelil jeden gól a pri ďalšom asistoval. Chodil na ľad na presilovky a z nich sa Bystričania dvakrát presadili. Kľúčové však boli zvládnuté oslabenia. "Často sme hrali v oslabení, už aj v príprave sme ich hrali veľa a to nám berie strašne veľa síl. Takže dúfam, že ich už bude menej a budeme tak môcť vyhrať aj za tri body. Oslabenia sme zahrali vynikajúco a našťastie sme našli cestu k dvom gólom aj v presilovkách. Čiže to nám veľmi pomohlo," konštatoval 22-ročný Faith.



Banskobystričanov podržal v samostatných nájazdoch brankár Dominik Hrachovina. Vychytal všetkých piatich košických hráčov a keďže v tretej sérii sa presadil z domácich hokejistov Andrej Bíreš, pod Urpínom sa mohli tešiť z dvoch bodov. "Je to pekný pocit. Je to môj prvý gól v sezóne, takže som zaň veľmi rád. Musím dať krediť aj Hrachovinovi, vynikajúco vychytal košické nájazdy. Takisto kredit celému tímu, že sme sa vôbec do predĺženia dostali, lebo sme prehrávali v tretej tretine 1:3. Povedzme si otvorene, že to nebol ideálny zápas z našej strany. Ukázala sa však sila charakteru, sila tímu a vyhrali sme, i keď sme neboli lepší," neskrýval radosť jediný úspešný strelec v samostatných nájazdoch Bíreš, pričom vyzdvihol práve hru svojho tímu v oslabeniach: "Vedeli sme, že Košice majú veľmi dobré presilovky. My sme sa na ne dobre pripravili, pozreli sme si ráno videá, vedeli sme, čo chceme hrať. Musím dať formáciám na oslabenia kredit, že ako to zahrali. So štyrmi bodmi na úvod sezóny je spokojnosť, brali by sme to všetkými desiatimi pred začiatkom extraligy, ale treba do ďalších zápasov zlepšiť náš výkon."